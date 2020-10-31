駐台機構參與同志遊行 盼亞洲向台灣看齊

第18屆台灣同志遊行31日下午在台北熱鬧登場，部分國家駐台機構也參與 第18屆台灣同志遊行31日下午在台北熱鬧登場，部分國家駐台機構也參與 (來源 中央社)

2020第18屆台灣同志遊行31日下午在台北市政府前廣場 登場，，部分國家駐台機構也參與 2020第18屆台灣同志遊行31日下午在台北市政府前廣場 登場，，部分國家駐台機構也參與 (來源 中央社)

第18屆台灣同志遊行今天下午登場，主題為「成人之美」，部分國家駐台機構也參與，除了以具體行動肯定台灣推動多元性別平權的成果，也期待其他亞洲國家能向台灣看齊。

包括英國在台辦事處、澳洲駐台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、歐洲經貿辦事處及荷蘭、法國、德國、義大利、捷克等歐盟國家駐台機構今天也參與遊行、發放特色紀念品及舉行周邊活動。

今天的遊行前，歐洲經貿辦事處、荷蘭在台辦事處、比利時台北辦事處及法國在台協會27日參加由荷蘭「職場驕傲」基金會（Workplace Pride）、台灣同志諮詢熱線協會及彩虹平權大平台舉辦的實體虛擬混合論壇，探討「社會變遷下的婚姻平權：同婚通過後對職場的影響」，以及歐洲外交單位如何在全球推動多元性別平權。

8月抵台履新的荷蘭駐台代表譚敬南（Guido Tielman）今天帶著夫人與一歲多的孩子首度參加台灣同志遊行。荷蘭1994年即通過法律，保障LGBTI族群在職場及各領域免受歧視，也在2001年成為全球第一個同性婚姻合法化的國家。

譚敬南說，同性婚姻去年在台灣合法化，率亞洲之先，台灣應為此成就感到驕傲。台灣同志遊行歷經18年發展，從一開始參加人數不及800人到去年超過20萬，如今在亞洲已是規模最大；辦事處參加遊行，就是希望與台灣合作，讓世界變得更公平。

歐洲經貿辦事處副處長、辦事處首任政治組組長馬威杰（Guillermo Martinez）也帶著夫人及近3歲的孩子共襄盛舉。他說，歐盟很驕傲能與台灣一同慶祝平權，也支持每個人「做自己」的自由。

義大利駐台代表紀大為（Davide Giglio）今年是第2度參加遊行，與他一同前來的有就讀中學的兒子及其同學。他說，受全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，來自國外的參加者或許會不如往年，但歐盟的參與陣容龐大，而重視人權、平權的歐盟以具體行動肯認台灣的相關努力，十分重要。

第3度參加遊行的加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）告訴記者，許多北美地區國家民眾知道台灣的同志遊行在亞洲是規模最大、歷史最悠久，往年也有很多包括住在其他亞洲國家的加拿大公民來台參與盛會，尤其同性婚姻去年在台灣合法化後，更是如此。

他認為，加拿大公民對台灣同志遊行的關注度很高，也期待其他亞洲國家向台灣看齊，為LGBTQ及跨性別人士創造更平等的環境，也希望台灣的成就能鼓舞亞洲人權運動發展。

日本台灣交流協會今天雖未參加遊行，但在臉書粉絲團貼文表示，「愛，無敵。包容，是最溫柔的力量。多元價值一直都是台灣的驕傲。真心佩服，也祝賀台灣同志遊行滿18歲。」