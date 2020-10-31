（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國大選11月3日就要決勝負，10月30日卻迎來新冠肺炎（COVID-19）單日破紀錄確診數，一天通報十萬例，醫療體系逼近滿載。

路透報導，美國衛生單位周五表示，過去24小時內就確診了100,233人，全國染疫人數也破9百萬大關，占總人口3%，包括229,000人死亡。過去十日以來，美國新增感染人數五度破單日新高，如今則一舉飆破印度於9月創下的單日97,894名案例。

重症患者人數也持續上升，10月以來需住院治療患者數增加逾五成，來到46,000人，是8月中以來最高。重災區不乏川普與拜登競爭激烈的關鍵州，像是密西根州、北卡羅萊納州、俄亥俄州、賓州與威斯康辛州。

儘管令人心驚的確診數字擺在眼前，川普始終淡化疫情嚴重性，數周以來不斷聲稱疫情已有所控制，夸談「美國表現比歐洲好」。

眾議院民主黨員30日提出一份高達71頁的報告，譴責川普政府失能，防疫作為徹底失敗，6百萬名美國人因此陷入貧困、數百萬人丟了工作。根據調查報告，川普政府官員至少60次無視或凌駕於專家建議之上，只為了遂這白宮大老闆的政治利益，且防疫措施旨在圖利大企業與富人，不顧小企業與弱勢團體的死活。

【新冠肺炎】大選倒數 美國單日確診破十萬創紀錄