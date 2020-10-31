愛琴海震後局部海嘯 土耳其希臘27死逾800傷

愛琴海30日發生規模7.0強震，已在土耳其和希臘造成27人死亡、至少804人受傷。重災區土耳其第3大城伊茲米爾倒塌大樓的搜救工作持續中，但不清楚還有多少人受困。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）於震後20小時在聲明中指出，強震造成25人死亡，包括1人溺斃，另有804人受傷。AFAD稍早表示，主震後共發生410起餘震，其中33起的規模超過4。

伊茲米爾省（Izmir）省長考謝爾（Yavuz Selim Kosger）表示，強震在該省塞費里希薩爾（Seferihisar）引發「局部海嘯」。

電視畫面和上傳社群媒體的影片可看到冰箱、椅子、桌子在川流街頭的大水中載浮載沉。國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）畫面顯示，多部汽車受到大水衝擊而碰撞在一塊，其中一部車的尾部甚至堆疊到另一部車的引擎蓋上，不難想見水流的力道。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）31日清晨表示，有435人仍在接受醫治，其中25人住加護病房 、9人接受手術。

主震震央位在土耳其海岸外17公里的愛琴海中，但是沿土耳其愛琴海岸和馬爾馬拉海（Marmara）地區都有感，包括伊斯坦堡。希臘東部各島嶼同樣都受地震波及，就連首都雅典也有感，愛琴海中的薩摩斯島（Samos）有一名男孩、一名女孩因建物牆面倒塌而死亡。

歐洲與地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre）指出，震央在薩摩斯島東北方13公里處。

強震造成的災損集中於土耳其伊茲米爾，當地大樓林立，擁有逾400萬人口。AFAD指出，相鄰的伊茲米爾省和愛丁省（Aydin）是搜救工作重點。

環境及城市化部長庫倫（Murat Kurum）指出，已經完成8棟倒塌建物搜救任務，繼續在另外9棟進行搜救，並已展開對公共建物的災損評估。

AFAD指出，西南部伊茲米爾省塞費里希薩爾外海於當地時間30日下午2時51分（台北時間晚間7時51分）發生規模6.6強震，震源深度為16.5 公里。美國地質調查所（USGS）測報這起地震規模為7.0，震源深度為10公里。報導指出，這起地震持續15秒。

電視畫面可以看到身穿制服的搜救團隊於震後20小時持續在滿目瘡痍的倒塌大樓執行搜救任務。身上披著救難機構毛毯的家屬在斷垣殘壁前焦急等候親人消息，彼此擁抱安慰。土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）今天上午報導，已自瓦礫堆下救出75名生還者，包括1名62歲婦女。

由於官方未公布相關評估，目前仍不清楚還有多少人受困瓦礫堆下。

強震後，土耳其、希臘兩個關係不睦的鄰國領導人通電話，強調「站在一起」、「展現團結」。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）30日晚間發推文表示，已致電土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），對衝擊兩國的強震造成生命損失表達哀悼。他寫道：「不論我們有什麼分歧，這是雙方人民必須站在一起的時候。」

艾爾段稍晚回推文說：「土耳其也一樣，一直都準備好了協助希臘療傷。」他強調：「兩個鄰國於艱難時刻展現團結，其價值更勝現實生活中的許多事。」

土、希對東地中海大陸棚和當地潛在能源權利的主張重疊。土耳其地質考察船8月間開赴希臘、賽普勒斯和土耳其都聲稱擁有主權的水域進行探勘，安卡拉和雅典數週以來相持不下，區域緊張升高。直到發生這起災難性強震，雙方才罕見地相互表達善意。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，規模較小的地震和餘震幾乎每天都會發生數十次。北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。

北安那托利亞斷層1999年8月17日發生錯動，引發伊茲米特（Izmit）規模7.4強震，長達37秒地震造成馬爾馬拉海地區（Marmara region）的多個省共約1萬8000人死亡、逾4萬3000人受傷，是當地自1939年以來傷亡最慘重的災難。

東部艾拉齊省（Elazig）今年1月24日發生規模6.8強震，為土耳其近期重大震災。那起地震造成41人喪生，逾1600人受傷，數百棟建築倒塌。