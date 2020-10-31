台灣再傳流感疫苗致神經病變？基隆女子四肢發麻進加護病房

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣再傳接種流感疫苗嚴重不良反應案例。日前一名台中男子疑似施打疫苗後出現神經病變，今（31）日傳出基隆一名女子也出現類似症狀，二人皆是接種賽諾菲疫苗。

中央社報導，50多歲的李姓基隆女子15日接種流感疫苗，24日開始手腳末端酸麻，隔天連下半身也發麻，急診後返家休養。26日卻症狀惡化，連喉嚨、嘴巴都麻，甚至喪失味覺。患者赴基隆長庚急診後住院，28日無法進食，29日無法自主呼吸，隨即裝上呼吸器，轉至加護病房。患者兒子透露，母親並無慢性疾病或藥物史，平時頂多小感冒。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，院方懷疑此例可能為「格林巴利症候群」（Guillain-Barre syndrome，GBS），一種急性多發性神經炎。莊人祥指出，僅少數研究指此並與流感疫苗相關，目前尚待釐清，且她出現味覺喪失，而許多病毒感染皆可能造成味覺喪失。

根據健保資料，過去台灣每周約新增9例格林巴利症候群。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前表示，GBS多為病毒感染所致，免疫反應導致神經傷害，流感病毒也是一種可能。症狀輕重不一，有的肌肉無力，有的會呼吸衰竭。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，國際已傳出至少19例新冠肺炎患者出現格林巴利症候群，並於脊髓液中找到COVID-19病毒。依照過往研究，GBS通常於接種疫苗後二至六周發生，但台灣這兩例都在兩周內，顯示不能排除與武漢肺炎之關聯，應加以採檢確認。

疾管署統計，截至31日，公費、自費流感疫苗已通報205例不良反應，其中58件屬嚴重不良。疫苗分屬國光（126例）、賽諾菲（50）、台灣東洋（22）、葛蘭素史克（3）、4例待查。