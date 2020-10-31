桃園文博會「走桃花」三大展區　享受台灣眷村靜謐野趣

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)2020桃園文創博覽會以「走桃花」為題，三大展區者從眷村房舍的沿道起，走入展區的光與影，在前庭、後院、穿廊、老樹間，看自然野趣在場所與空間中翩然起舞，於今(31)日在「馬祖新村眷村文創園區」正式對外開展。

秉持取之於桃園的展覽精神，策展團隊利用桃園在地常見於溫室農業的鍍鋅管料，以及在地紡織工業生產的輕透布料，來搭設出具視線穿透性的外骨架，並挪移了眷村立面的斜頂和立面印象，為紅磚灰瓦的眷舍群創造嶄新面容，由日及夜的光線轉換，帶來益加豐富的視覺層次。進到展間後更是連番驚喜，策展團隊展現更大的企圖，從研究桃園在地作物與自然生態的田野過程中，逐步納植物景觀於整體空間涵構，特邀CN Flower總監凌宗湧擔綱植物景觀設計統籌，將桃園的山野意象植入眷村現場，融合眷村原有的老樹空間，植物景觀縫合空間敘事，為觀展體驗增色。

三大主題展區分別指向不同層面的文化意涵：「走桃花」主展區藉由梳理桃園的地理地貌與人文演變，建構新的城市認同，分別從『一種高度｜三分之一桃園』、『一種頻率｜多元的桃園之聲』、『一種共生｜桃園的記憶』挖掘桃園的自然人文、多元族群與城市記憶；「結桃子」議題區整合了五局處，藉由對文化議題的擾動，媒合地方政府、產業與設計進行未來性的實驗探問，為產業製造正向推力，包含對應客家事務局的『一種回歸｜翻轉客家新花布』、對應教育局的『一種探索｜如果山是一所學校』、對應農業局的 『一種創新｜新芽浪潮』、 對應原住民族行政局的『一種在地｜發現！最野桃原味』，以及對應青年事務局的『一種未來｜2020 桃園設計獎 —— 前衛創造』，透過展示具體的行動方案，包括非典型教育的想像、原民飲食創作的新切點、翻轉傳統客家花布的時尚演繹等，皆打開觀者對設計與產業的認知。

「大桃林」體驗區則集結了展售市集、工作坊及跨域論壇，藉由文創商品及文化議題的討論，讓民眾從生活中感受到五感的文化魅力。而配合文博展期，另有由中壢火車站周邊壢警町、壢小故事森林、中平路故事館等館設組合而成的「城市筆記本」衛星展區，邀請觀者感受桃園厚植的文創能量及其如桃花綻放般的多元城市魅力。

總策展人王耀邦（格子設計）說，「主展區以『一種高度』作全展的敘事起點，我們會為觀者配備放大鏡，用以微觀自然，在探索中發掘桃園，進而思考桃園可以是什麼。譬如『北橫國家公園護照』這個想法，多數人出了桃園機場第一件事就是離開桃園，但如果下飛機後拿到這樣一本護照，有沒有可能予人多一個停留桃園、探索桃園的理由？運用策展的力量，我們希望傳遞出文化的意義在於積極創造，而持續建構年輕世代對文化的認同，對自己的文化感到驕傲，我想這是020桃園文創博覽會成為『創造型文博會』的終極意涵！」