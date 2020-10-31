台灣彩虹巴士同志大遊行啟程　滿載溫暖親情驚喜現身

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)晶碩光學推出彩虹巴士用行動力挺2020台灣同志遊行，給參加遊行的朋友溫暖驚喜，意義非凡。

2020台灣同志遊行於10月31日舉行，今年邁入「成年」(第18屆)，該遊行將成為今年北半球最大的同志遊行。晶碩光學用行動力挺2020台灣同志遊行，創造彩虹巴士為愛發聲，搭載著跨世代的溫暖支持，作為同志堅強的後盾，擁抱愛的多元價值與包容的理念。彩虹巴士停靠現場更吸引許多遊行支持者共同拍照打卡響應，大家一起為愛發聲，為社會帶來更多理解與包容。

2020年台灣同志遊行中，晶碩光學以支持性別平權的立場，特別製作一輛彩虹巴士，將在幾位同志朋友不知情的情況下，接送他們的親人來到遊行現場，給正在參加遊行的孩子一個驚喜，以行動表達支持與接納，晶碩光學將以紀錄片形式，實際拍攝訪談、互動過程，讓大家看見跨世代間的理解與尊重，看見每個人的與眾不同。

晶碩光學行銷部經理周郁翔表示，台灣同志遊行所主張的「成人之美」與晶碩的品牌理念不謀而合，我們希望看見與眾不同，也希望消費者的與眾不同被看見。這次的彩虹巴士也是以這樣的概念為發想，也預告將來會推出以彩虹旗六色為創意發想的限量商品，來傳達晶碩支持同志族群的信念。