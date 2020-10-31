台北同志大遊行 異性戀出動助陣

第18屆台灣同志遊行今天下午登場，除了不少同志朋友集結台北市政府前廣場出席外，也有異性戀家庭特別全家動員助陣，表示「帶小孩子一起來了解多元性別」。

第18屆台灣同志遊行今天下午登場，今年主題為成人之美，主辦單位表示，若社會能夠更友善，每個人都不需要因為生而為人感到抱歉，籲大家一起上街頭，成就生命中的各種美好。

同志遊行下午2時從台北市政府前廣場登場，在出發之前，主辦單位預估，現場人數已經超過10萬人，除了不少同志盛裝打扮出席外，也有異性戀家庭全員出動、小朋友一起來參加。

今年34歲、從事醫療業的謝太太，今天特別拉著推車帶3個小朋友從桃園北上參加遊行，謝太太表示，今年是她第一次在參加台灣同志遊行，帶小朋友來參與，為的就是讓他們知道多元性別的存在。



（圖／中央社）

謝太太指出，同志是很正常的，參加遊行主要是想讓他們知道，不管是怎麼樣的性別都沒有關係，就算以後他們的性別跟生理性別不同，「也不用在意」。

謝太太也說，過去曾帶小朋友參加在桃園舉辦的同志相關活動，小朋友後來也開始思考跟性別有關的問題，提出「男生是不是跟男生結婚、以後想跟女生結婚也可以嗎」的疑問，也能藉機透過繪本告訴小朋友相關性別認知議題等。

黃太太則是帶9歲的小朋友以及先生，「全員動員」來參加遊行，黃太太表示，這已經是全家第4年參加同志遊行，主因自己身邊也有同志朋友，「他們有一點點辛苦」，因此希望可以來遊行助陣讓大家更理解同志議題。

黃太太也說，小朋友參加同志遊行後，也能漸漸理解同志議題，了解「男生也可以跟男生結婚、女生也可以跟女生結婚」。



第18屆同志遊行登場（圖／中央社）