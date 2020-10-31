（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國大選在即，誰能入主白宮牽動各國神經，《華盛頓郵報》30日報導指，蔡英文政府在涉美事務上疑偏重共和黨，外交部今（31）日駁斥相關說法，強調台灣對美國一向採兩黨平衡交往原則。

《華郵》在一篇「台灣憂心拜登將如何與中國打交道」（Taiwan frets over how a Biden administration would deal with China）的報導中，提到蔡政府擔憂若民主黨候選人拜登（Joe Biden）當選，恐對中國軟化態度，採取和解路線，對台灣支持力道將有所削減。

報導引述消息人士說法，指蔡英文今年520就職外賓祝賀影片，刻意刪減民主黨人士之祝福，增加共和黨人士如眾議員游賀（Ted Yoho）之比重，事後甚至特別因此向民主黨人致歉。

其他證據像是台灣推特官方帳號分享了右翼媒體布萊巴特新聞網（Breitbart）的文章、轉發第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為尋求連任的川普（Donald Trump）助選的推文、新任台灣駐美代表蕭美琴上任後積極拉攏民主黨人等。

針對此一報導，外交部今日發表新聞稿澄清，指報導並非事實。外交部表示，各國友人影片均經適當剪輯，除高層賀詞外，無法完整播放，已向各議員說明。至於轉推梅蘭妮亞推文，係美國代表處「誤觸轉貼」，發現後已即時刪除。外交部重申，蔡政府感謝所有外國友人之祝福，我方對美國兩黨採平衡交往原則，持續深化台美關係。

《華盛頓郵報》披露蔡政府獨厚美國共和黨 外交部：報導非事實