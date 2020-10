(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國大選在即,誰能入主白宮牽動各國神經,《華盛頓郵報》30日報導指,蔡英文政府在涉美事務上疑偏重共和黨,外交部今(31)日駁斥相關說法,強調台灣對美國一向採兩黨平衡交往原則。

《華郵》在一篇「台灣憂心拜登將如何與中國打交道」(Taiwan frets over how a Biden administration would deal with China)的報導中,提到蔡政府擔憂若民主黨候選人拜登(Joe Biden)當選,恐對中國軟化態度,採取和解路線,對台灣支持力道將有所削減。

報導引述消息人士說法,指蔡英文今年520就職外賓祝賀影片,刻意刪減民主黨人士之祝福,增加共和黨人士如眾議員游賀(Ted Yoho)之比重,事後甚至特別因此向民主黨人致歉。

其他證據像是台灣推特官方帳號分享了右翼媒體布萊巴特新聞網(Breitbart)的文章、轉發第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)為尋求連任的川普(Donald Trump)助選的推文、新任台灣駐美代表蕭美琴上任後積極拉攏民主黨人等。

針對此一報導,外交部今日發表新聞稿澄清,指報導並非事實。外交部表示,各國友人影片均經適當剪輯,除高層賀詞外,無法完整播放,已向各議員說明。至於轉推梅蘭妮亞推文,係美國代表處「誤觸轉貼」,發現後已即時刪除。外交部重申,蔡政府感謝所有外國友人之祝福,我方對美國兩黨採平衡交往原則,持續深化台美關係。

《華盛頓郵報》披露蔡政府獨厚美國共和黨 外交部:報導非事實