國際具爭議美國創作《造物主》台灣展出　基因改造人工智慧協尋完美伴侶

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)2020台北數位藝術節展出國內外藝術家21件創作，主題「01_LOVE 愛情數據」圍繞現代科技與愛情，並有座談及工作坊，自即日起至11月8日於松山文創園區四號倉庫登場。

第15屆台北數位藝術節由陳湘汶和李彥儀2位策展人，以「01_LOVE 愛情數據」為題，從網路社交平台與交友軟體如何影響現代人的生活及愛情關係為觀點，探究大眾的「愛情」與「關係」如何在不知不覺中被數據監控與技術介入，進而為當代愛情關係描繪出新樣貌。

共邀請18組國內外知名藝術家和團隊參與，另有國內徵件活動3件優秀創作共襄盛舉，總共展出21件精彩作品。同時辦理5場藝術座談會、1場工作坊及1場特別放映座談會，邀請民眾踴躍參與，一窺在廣大數據網絡中，如何真實呈現人類的多元情感。

陳湘汶表示，台北數位藝術節是支持著新媒體與科技藝術年輕人才的重要藝術活動，今年藝術節與包含台北白晝之夜在內的多方單位合作，同時也舉辦台灣區主題徵件，最後選出3件非常優秀的年輕藝術家作品。



《PHANES（後人類人工純胚胎合成器）》(攝影/康泰納)

美國藝術家哈斯汀認為，「要是人工智慧可幫我找到理想的伴侶，會如何呢？我將卵子凍入生化槽中，將自己的基因定序，去年我也寫了一個人工智慧，讓它偵測出我的基因中需要被修正的錯誤與修正方法。那何不讓它來告訴我，誰是最適合我的理想伴侶（們）？」

這項計畫來自哈斯汀先前的作品《造物主》（The Demiurge），其中所提出的問題：機器如何設計並引導人類基因的修飾呢？透過演算法機器將決定她的基因碼中有哪些「錯誤」需要「修正」，藉由同樣的資料集，哈斯汀請志願對象提供各自的基因資料，以希臘原始神法涅斯（Phanes）為名的演算法（Posthuman Artificial Net Embryo Synthesizer, PHANES），接著評估志願對象提交的資料，產生假想的後代，並「優化」減少疾病。

《造物主》於國際上頗具爭議，更因其進行實作，而非純理論探究，而更具爭議性。然而，這提出目前已在進行的碳矽纏繞的下一階段──從社群媒體和約會程式的後端資料進行的配對，移到選擇試管嬰兒的胚胎，也使PHANES 朝同個方向又邁進一步。



消溶記憶（圖／官網）

大型數據雕塑作品「消溶記憶Melting Memories」是土耳其藝術家雷菲克・安納多爾以腦電波為創作元素的作品，結合大腦的演算功能與人工智慧，作品以流動雕塑方式呈現了人類腦部活動的機能之美。

安納多爾藉由腦電圖(electroencephalogram, EEG)蒐集神經機轉的認知控制資料，腦電圖量測腦波活動的變化,並呈現大腦長時間的活動情形。這些資料集成為藝術家所需的獨特演算法的一部份，用以呈現多面向視覺結構。

《消融記憶》意指藝術家將記憶做為其主題的發展性哲學作品、學術探究與藝術作品之間的意外交集感受。進一步將焦點拉到神經科學與科技融入至百年來的哲學思辨，探究新空間的誕生，其中人工智慧並不牴觸個體性及親密性。

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