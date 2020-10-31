【拜登之子電郵門】禁轉發引反彈 推特終低頭解鎖《紐約郵報》

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日前美國保守派媒體《紐約郵報》（New York Post）驚爆民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與兒子杭特（Hunter Biden）疑似涉貪的新聞，遭到推特（Twitter）禁止轉發、鎖住帳號，引發新聞審查批評聲浪。推特30日宣布修正政策，解封《紐郵》帳號，此一事件也讓世人再次關注社群媒體在資訊傳播之角色。

《衛報》報導，《紐郵》14日披露拜登與杭特涉入政商勾結，與烏克蘭、中國分別有不法交易，而此「電郵門」資料是從杭特棄置的一台筆電中所取得。當時推特與臉書（Facebook）以消息來源有疑慮、違反公司政策為由，禁止用戶點閱相關新聞。

此舉引發軒然大波，右翼人士痛批這根本是為拜登護航的自我審查舉措，更於29日舉行參議院聽證會，要求兩家社群媒體執行長說明。推特執行長多西（Jack Dorsey）在聽證會上被共和黨參議員批得體無完膚，「你憑什麼決定美國人該看什麼報導？」

這是推特首次針對特定媒體開鍘，原意是為了對抗與美國大選相關之假消息，不料成了新聞自由之戰場。禁不起排山倒海而來的壓力，推特30日宣布《紐郵》解禁，得以自由推文，並強調「公司的政策是活的」，會依輿論反應與事件發展隨時更新。

被鎖了半個月的《紐郵》，立刻以勝者之姿「重出江湖」，特別發了一則推文「我們回來了」，還附上一張揶揄圖片，以推特標誌藍鳥飛出籠子的圖案，搭配文字說明：「推特低頭了，終於解封《紐郵》」。《紐郵》母公司新聞集團（News Corp）也在聲明中表示，這對新聞自由具有重要意義。

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