〈時評〉上市櫃暴漲暴跌　台灣主管機關應徹查「亞洲藏壽司們」

台灣證券市場充滿魅力與機會，但是卻常有不當人為炒作，坑殺散戶，而且「殭屍股」充斥，主管機關應拿出魄力依法嚴辦，並且掃除地雷，健全證券市場，保障投資人合法權益。

亞洲藏壽司(2754) 9月17日以每股55元轉上櫃掛牌，股價不合理暴漲暴跌，就是典型案例。其興櫃股價曾炒到每股325.5元，上櫃承銷價卻只有55元，每張價差高達27萬元，吸引53萬人參加抽籤，然後價格一路下滑至每股190元，9月17日上櫃當天，股價跌到108元，再一路下挫到現在76元，投資人損失慘重。

問題是亞洲藏壽司去(2019)年每股獲利2.47 元，今(2020)年股息只有0.5元，第一季每股虧0.24元，第二季每股又虧0.17元，上半年每股累計已經虧損0.41元，依獲利能力分析，營業毛利率37.97%，營業利益率-1.76%，稅前淨利率-1.9%，資產報酬率-0.21%，股東權益報酬率-0.88%，獲利能力不如預期，財務方面，依據資産負債表來看，資產18億8242餘萬元，負債11億3874餘萬元，浄值18.58 元，並不亮眼，無特殊之處。

以這樣的獲利能力及財務狀況，亞洲藏壽司從興櫃到上櫃過程，價格充滿疑問，竟然能夠在興櫃市場炒到3百多元，櫃買中心難道毫無警覺，認為價格不合理嗎？又怎麼允許如此炒作，甚至同意其上櫃呢？股價波動幅度之大，如果說無人炒作，其誰能信？

問題是主管機關金管會及中華民國證券櫃檯買賣中心、投資人保護中心，視若無睹，任由炒股黑手坑殺投資人，且逍遙法外，破壞法紀，莫此為甚。

不止亞洲藏壽司股價不合理爆漲爆跌，上市公司TDR族群，諸多公司財務、業務不正常，股價大幅異常波動，成為投資人陷阱，主管機關及台灣證券交易所亦放任不管，不嚴查幕後炒作黒手，令人遺憾。

以美德醫-DR(9103)為例，從去(2019)年7月31日每股1元，直接炒到今(2020)年9月28日78元，然後打落32元，又接連漲停到37元。美德醫近4年eps只有0.05元或0.06元，104年迄今，只有今(2020)年每股配發0.251元股息，每股淨值只剩下5.47元，炒作題材是新冠肺炎疫情，價格不合理漲跌，令人驚奇。

更令人不解的是泰聚亨(911622），已經連續2年虧損，10年不發股息，今年上半年每股虧損0.42元，股價暴漲暴跌，從去(2019)年10月25日每股5.84元，炒到今年最高到14元，又下殺到5元左右。其他如明輝(911608)、杜康(911616)，同方友友(911868)、越南控(9110)、精熙(9188)、泰金寶(9105)、晨訊科(912000)、友佳(912398)都是同樣問題，股價明顯脫離基本面，而且異常漲跌，主管機關竟然視而不見，未嚴查幕後炒作黒手。

另外台股諸多「殭屍股」，長期財務、業務不佳，主管機關坐視不處理，仍然上市櫃，成為投資人陷阱，而且常見人為炒作，坑殺投資人。例如和風(3043)，每股淨值僅剩0.66元，自2011年迄今未發股息，今年上半年又虧損0.09元，股東權益報酬率－15.38%，從今年7月6日每股1.7元，炒作到9月14日每股12.25元，暴漲7倍，再下殺到現在的6.61元，股價如此異常起伏，合理嗎？未見主管機關處理。

及成(3095)，每股淨值每股淨值僅1.29元，自2011年迄今都發不出股息，股東權益報酬-7.47%，財務、業務均欠佳，上半年EPS-0.09元，未來又看不到遠景，今年7月6日股價從每股1.93元，炒到9月23日5.17元，暴漲2.63倍，再下殺到3元左右，股市成為投機天堂。

上市公司倫飛(2364)，今年7月6日僅剩每股1.98元，炒作到9月24日6.18元，達3.12倍，再下殺到4.1元。倫飛浄值僅剩1.21元，年年虧損，今年上半年每股又虧0.09元，股東權益報酬率－4.1%，成為投資人陷阱之一。

華上(6289)今年7月6日股價1.88元，炒作到9月24日6.4元，飈升3.4倍，再下殺到現在的3.8元。華上每股淨值只有0.34元，也是虧損連連，多年發不出股息，今年上半年每股虧損0.46元，幕後炒手成為最大贏家。

天翰(6225)，每股淨值剩下0.14元，股東權益報酬率-11.46%，今年上半年每股虧損0.04元，年年虧損，發不出股利，股價從今年7月6日每股3元，炒到9月15日4.99元。

類似上述根本已經不宜上市櫃的公司，現存股市竟然至少20家，財務、業務均差，每過一段時間，常見炒手介入，翻雲覆雨炒作，主管機關束手無策，沒有魄力令其下市櫃，亦不依法抓出幕後炒作黒手，任令其坑殺散戶，賺取不法暴利，股市長期如此，破壞信用，投資人如何信任股市，願意投資呢？