炎柱來了！日本動漫《鬼滅之刃》快閃店進駐南台灣　萬聖節開幕變裝換好禮

《鬼滅之刃》期間快閃店最終站31日開幕(圖/主辦單位) 《鬼滅之刃》期間快閃店最終站31日開幕(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)電影《鬼滅之刃》於30日台灣首映，吸引不少影迷朝聖，期間快閃店最終站也將於今(31)日插旗高雄統一夢時代購物中心，提供高雄鬼滅迷商品數目最多、貨量最齊的周邊商品。

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》10月中於日本上映，上映短短10天後就突破了百億日圓，創下歷史新高，台灣也於10月30日正式上映。快閃店的劇場版主角炎柱－煉獄杏壽郎預估將成為粉絲瘋搶的熱門周邊角色，而為慶祝《鬼滅之刃》期間快閃店開幕，高雄夢時代特別於開幕當日舉辦一系列慶祝活動，更祭出APP會員限定優惠，要讓粉絲們優惠獎不完！

《鬼滅之刃》期間快閃店最終站高雄統一夢時代購物中心，周邊商品包含造型大地墊、暖呼呼小毛毯、日輪刀擺件、織帶鑰匙圈、大正風便當大方巾、小口金包、轉轉筆及各式造型包款等超過14款新品，因為「全集中路跑」高雄場以炎柱做為完賽獎牌，所以戶外也有全新配色的炎柱款巨型御守扭蛋機，搭配經典四大主角拍照立牌，讓鬼滅粉買不完、拍不停！

此外，高雄快閃店率先推出「織帶鑰匙圈」及「大正風便當大方巾」，鑰匙圈的精緻金屬配件造型刻印搭配經典各主角們代表花紋配色，低調又不失精神，是鬼滅迷必備收藏品。



熱門商品(圖/主辦單位)



造型口罩收納包(圖/主辦單位)

此次高雄快閃店也推出各式新品包款，包含主角炭治郎圖樣的「瓶裝肩背帆布袋」共有大阪、東京及日本限定三款，耐重好背；外出除了背上喜愛的包包，別忘了一定要帶上口罩，使用「造型口罩收納包」最多一次可收納6個口罩，不但能延長口罩的使用時間，還能乾淨保存備用口罩。

開幕首日適逢萬聖節，高雄夢時代舉辦「鬼殺隊隊員大集合」活動，鬼滅迷們凡變裝《鬼滅之刃》任一角色，即有機會獲得價值1,280元的《鬼滅之刃》高雄場路跑物資包！還有Coser扮演人氣角色──炭治郎及禰豆子與現場民眾同樂。

《鬼滅之刃》全集中路跑台中及高雄場即將於11/8及11/29舉辦，高雄場報名預計銷售至11/13，完售會提前關票。