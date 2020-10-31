台灣「老字號」芭蕾舞團奪台北文化獎　寶島歌王王文夏寶刀未老

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)第二十四屆台北文化獎由台北首督芭蕾舞團、音樂家張正傑、建築師龔書章，以及開啟台語歌曲輝煌時代的寶島歌王文夏獲得。

台北文化獎頒獎典禮已於30日舉行由台北市長柯文哲頒發獎項，得獎者包括台灣營運最久的芭蕾舞團-台北首督芭蕾舞團、致力以溫暖創意推廣音樂文化的音樂家張正傑、以社會設計改變台北的建築師龔書章，開啟台語歌曲輝煌時代的寶島歌王文夏則獲特別獎。



台北市長柯文哲(左3)與台北文化獎得主合影(左起文夏先生、徐進豐團長、柯文哲市長、張正傑老師、龔書章老師)(圖/台北市文化局)

舞壇創作三十載 台北首督芭蕾舞團開創台灣特色芭蕾

台北首督芭蕾舞團是全台持續營運最久專業芭蕾舞團，徐進豐團長表示芭蕾舞在台灣得獎是一件非常不容易的事情，感謝一路走來支持他的親友、舞團及各界人士，同時笑稱雖說男怕入錯行，但他從來沒有後悔投身芭蕾舞蹈的志業「因為芭蕾舞是我最喜歡，也是一個美的藝術」。徐進豐雖然不是表演藝術科班出身，但對芭蕾的熱愛使他練就能編也能跳的能力，並在接觸芭蕾舞的途中遇見生命中另一半李淑惠，創團30年來兩人攜手致力創作讓觀眾「看得懂」的芭蕾舞作，並且堅持每年編創新作並辦理巡迴公演，嘗試將包含原住民舞蹈在內的多種元素融入芭蕾舞作，創造台灣獨有的芭蕾藝術，使大家提到芭蕾舞，不再只想到俄羅斯。



從太魯閣峽谷到金門坑道 張正傑讓全民共享古典音樂

張正傑表示，這塊土地給了他太多靈感，所以他積極以無限創意推廣古典音樂藝術，演奏足跡行遍太魯閣峽谷、金門翟山坑道和武陵農場等地。同時也特別為輪椅族群辦理專屬音樂會，讓欣賞音樂文化沒有界限。雖然曾於兩年前跌倒受傷骨折，但投注在音樂上的熱情讓他不畏辛苦持續復健，終於重返舞台。106年張正傑曾偕同柯文哲市長與歌仔戲國寶廖瓊枝遠赴印度交流演出，也讓國際看到他將歌仔戲與西方音樂結合的創意。



不只設計建築也翻轉設計思維 龔書章推動社會設計改變城市

龔書章表示，建築不只是一個創作者把建築完成，而是要改變城市和社會，他從1997年到2009年開設建築師事務所時，在一開始就知道會從熟悉的建築師領域轉換跑道。龔書章投身教育領域並培育眾多優秀人才，也積極參與城市發展議題，與公部門合作策劃建築、文化等跨界展覽和演講，同時以軟體與硬體層面改變台北的城市景觀，如「2016台北世界設計之都」、「台北設計城市展」等專案計畫，讓台北市形象躍上國際，皆能看到龔書章先生在計畫背後賣力推動，以社會設計的精神，喚起城市居民對環境的意識。



走過台語流行歌曲與電影風華歲月 文夏獲頒特別獎

特別獎寶島歌王文夏已高齡93歲，出席頒獎時卻仍精神奕奕，文夏表示他曾獲頒台北榮譽市民，今獲頒台北文化獎，心中對台北充滿感謝。文夏曾說：「唱歌是咱一生的事業，台語歌可以現代化，不要讓他失傳了。」其對台語歌的熱情與執著從文夏年輕至今不減反增，文夏所錄製過的台語歌曲多達1,200首，歌曲反映早年台灣人心聲，廣為民間傳唱，〈媽媽請妳也保重〉甚至可稱作民間版國歌，同時文夏也在50到70年代的台語電影熱潮中，受邀擔任以「阿文哥流浪故事」為主軸的10部電影男主角，其中《再見台北》於2016由國家電影中心完成修復，成為台灣重要電影資產。文夏雖然已高齡93歲，今年9月中仍於文化獎推廣活動《再見台北》特映會隨片登台，展現寶島歌王風采。