愛琴海震後小規模海嘯　土耳其希臘22死近800傷

愛琴海地區發生規模7.0強震，土耳其、希臘共22人罹難、近800人受傷，並引發小規模海嘯。強震後，兩個關係不睦的鄰國領導人通電話，強調「站在一起」、「展現團結」。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）指出，西南部伊茲米爾省（Izmir）塞費里希薩爾（Seferihisar）外海於當地時間30日下午2時51分（台北時間晚間7時51分）發生規模6.6強震，震源深度為16.5公里。美國地質調查所（USGS）測報這起地震規模為7.0，震源深度為10公里。報導指出，這起地震持續15秒。

截至震後10小時，這起強震在土耳其造成20人喪生，799人受傷，近20棟建築全倒。半島電視台（Al Jazeera）報導，希臘薩摩斯島（Samos）有1名男孩、1名女孩因建物牆面倒塌喪生。

強震並引發小規模海嘯，在土耳其造成1人溺斃。土耳其的電視畫面和上傳社群媒體的影片可看到冰箱、椅子、桌子在川流街頭的大水中載浮載沉。國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）畫面顯示，多部汽車受到大水衝擊而碰撞在一塊，其中一部車的尾部甚至堆疊到另一部車的引擎蓋上，不難想見水流的力道。

國營希臘電視廣播公司（ERT）也報導，地震在薩摩斯島引發「迷你海嘯」。當局發布海嘯警報，要求薩摩斯島居民遠離海岸地帶。