（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）今年的高雄很復古。日治時期建造的「逍遙園」，曾是日本淨土真宗法主在高雄的農園別莊，如今修復完成，11月1日開幕，帶領民眾撫今追昔。

逍遙園位在高雄市新興區六合一路55巷內，隱藏於民宅之間，該宅邸創建於1940年代，為日本淨土真宗本願寺派第22代法主大谷光瑞在高雄大港埔的別莊。

大谷光瑞曾於1940-1945年間擔任台灣總督府內閣參議，是參與日治時期台灣經濟政策的推手之一。逍遙園除了是他在臺居所，也是其訓練門生、發展熱帶農業的實驗性莊園，可見高雄在當時堪稱日本南進政策的要角。

歷經太平洋戰爭，逍遙園戰後曾作為醫官宿舍與眷村，獲高雄文化局於2010年登錄為歷史建築，但因產權問題與軍方有所衝突，修繕保存工作益形艱難。2017年啟動修復，當時日方西本願寺教派法盛寺還特別跨海來台祈福開工。市府更於2019年邀請近十位曾為世界遺產、日本國寶及文化財修復經驗的日籍匠師來台，與台灣匠師切磋修復技術。

歷時三年，逍遙園將於11月1日重生，當日開幕典禮將展出「逍遙園開園式紀念清水燒瓷盤」。該瓷盤為大谷光瑞當年請清水燒名工森野嘉光製作，上頭除了可以看到豬、鳳梨、柑橘、水牛等台灣相關物產圖案，也點出高雄市的位置，是極具歷史價值的紀念物。

日治時代遺緒 高雄古蹟「逍遙園」11/1重現風華



逍遙園（圖／高雄市政府）