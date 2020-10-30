捷報！台灣校園美感改造獲日本設計大賽銅獎　打敗世界近5千件作品脫穎而出

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣「學美．美學」校園改造計畫獲日本GOOD DESIGN AWARD第三名殊榮，教育部明年將投入更多資源，進行25所學校的大改造，其為首屆的3倍。

台灣「學美．美學」校園改造計畫獲日本GOOD DESIGN GOLD AWARD 金獎，從全球近5,000件作品中脫穎而出，通過日本 Good Design Award(GDA)層層關卡的考驗，先在10月1日獲選為 GDA BEST 100(台灣共 3 件)；今(30)日獲大會頒布第三名殊榮，是最後五件作品之中唯一海外作品入選，雖然與「年度大獎」擦肩，但背後團隊的辛勞，及賦予的意義讓台灣驕傲的站上世界舞台。

GDA 評審原田祐馬與內田友紀認為：「學美．美學計畫引進設計專業加入校園美感改造的過程與成效，就如同在匯聚成湖泊後，又化為天上的雲雨，降落到大地滋養更多的學校。這個計畫最可貴的地方在於不畏現實的困難，在有限的資源內，以創造新的生態系為信仰而努力著」。



雲林縣山峰華德福國小司令台重新定義空間特質，發展校園生活與環境教育結合的新場景（圖/台灣設計研究院）

設計專業導入校園，從行為、環境等各方面進行更整體性的設計思考，幫助學校發現問題、解決問題，這是「學美‧美學」專案被賦予的任務。以雲林縣山峰華德福國小為例，校園空間很有限，司令台因為法規無法拆除，卻成為閒置場域。

無有設計總監張智舜總監提出以當地常見的大冠鷲為意象，將嚴肅象徵的司令台轉化為可供師生戶外上課、休憩、接待、甚至進行攀岩 運動的半室外場域。「因為一個空間的改造，帶動了一連串的改變，這就是思考設計的影響力。」 張智舜說。

設計師陳永基表示，改造過程中遭遇到許多不順利，像是暈車、被狗追、天氣不好等狀況，且預算也十分有限，但他秉持著「為看到成果而堅持或堅持看到成果」的精神帶領團隊，最終結果讓他十分感動。

2019 年學美．美學計畫共有 172 所學校提出申請，選出 9 所學校、7 個設計團隊共同進行改造。 改造項目包括教室、司令台、川堂、中廊、垃圾與資源回收站、師生餐廳、指標系統、電纜線 及管線整理等，幾乎是台灣所有學校遇到問題的縮影。

今年教育部投入更多資源擴大「學美． 美學」計畫的規模，將完成 25校的改造。預計在 12 月 11 日進行第一波改造學校的公開發表。



2019校園改造示範案例－台南市新東國小學校餐廳透過機能優化，打造複合式的空間使用機能（圖/台灣設計研究院）