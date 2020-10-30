世界城市日 新北友善耕作凝聚社區情感

聯合國大會（UNGA）將每年10月31日定為世界 城市日，其用意在促進國際社會對全球城市化的興趣， 並鼓勵各國之間的合作，為全世界的城市發展做出貢獻，今年主題為 提升社區和城市品質。新北市政府農業局在107年輔導三芝區共榮 、安康社區獲得全國金牌農村之後，以社區農友為主體的「 新北市三芝關懷社區協會」， 通過農業委員會審認友善環境耕作推廣團體， 積極廣納北海岸整體淡水區與石門區的農友，經過這兩年的努力，有 76個農友加入，友善耕作面積37.5公頃， 成為推動友善耕作的主力社區。

三芝關懷社區協會林義峯理事長表示， 三芝區八連溪兩側上下游的社區「共榮、安康、樂天」， 都加入了友善耕作的行列。友善生產的耕作面積，從1.8公頃， 增加到37.5公頃。此外也鼓舞了5位家鄉年輕人返鄉務農， 還有多位假日兼農青年，積極規劃全年可生產的農作物， 包括小蕃茄、玉米、南瓜、甘藷、筊白筍、芋頭和蘿蔔等，三芝關懷 社區協會本著愛鄉愛土地精神，致力於農田生態環境保護， 凝聚社區的力量，農作物生產過程完全不施用農藥， 也不噴灑除草劑，社區雖然不是環境教育設施場所， 但在推動友善農業成效顯著，在今（109）年9月榮獲第7屆國家 環境教育獎團體組特優獎項，足為農村社區典範。

農業局長李玟表示，新北市自104年以來推動友善田園區域計畫， 目前有206個農場轉型友善耕作，友善耕作面積已達252.8公 頃，希望未來全新北市以友善耕作為目標，落實生產、生活、 生態農業，從社區為起點擴大至城市， 打造安居樂業永續發展的新北市。目前正值北海岸筊白筍盛產期，民 眾不妨利用秋高氣爽季節到北海岸一遊，品嚐鮮嫩的筊白筍並欣賞三 芝友善田園風光。友善農產品也供應在地餐廳並在八連溪「 希望市集」展售（每周六、日上午7時至下午4時， 三芝名人館下方），拉近與消費者的距離， 不僅凝聚社區情感也帶動經濟繁榮。