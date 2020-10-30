新北親師生平台積點趣開跑 加碼與動物星球、Discovery合作

文德國小同學獲得學習吧活動全國第一名。(照片由新北市政府提供) 文德國小同學獲得學習吧活動全國第一名。(照片由新北市政府提供)

新北市教育局推廣數位學習融入教學，推出「 親師生平台積點趣活動」，除了原本的「 LearnMode學習吧平臺」，今年加碼與「動物星球頻道- 動物檢定」、「Discovery-生活科技大挑戰」合作， 打造一系列邊玩邊學的學習任務， 國中小學生自即日起至12月13日，上新北市親師生平台(htt ps://pts.ntpc.edu.tw/)即可闖關， 有國語日報陪你閱讀，AI機器人陪你練習英文口說，還有趣味動物 和生活科技大挑戰，最重要的是學習歷程可以兌換獎品， 玩越多獎越多！

「你知道為什麼斑馬是黑白相間的嗎？」、「 全世界第一張信用卡竟然是用紙做的？」今年與「動物星球頻道- 動物檢定」、「Discovery-生活科技大挑戰」合作， 將各種動物的特色行為和科學新知製作成1至3分鐘的知識短片， 以答題闖關方式激發學生的好奇心與榮譽心， 每週更新5題動物知識，天天都能上線複習， 還可抽限量精美Discovery獎品！

本次LearnMode學習吧推出的學習任務內容有新聞閱讀、 我是播報員、素養考題、英語朗讀及閱讀測驗等，運用AI語音辨識 判斷英語口說能力，依結果來給積分。分為團體賽及個人賽， 比賽結果以排行榜呈現。文德國小613班同學在丁思與老師帶領下 ，運用LearnMode學習吧進行學習，參加「 尋找黃金城任務」榮獲五年級組全國冠亞軍。丁老師說：「平時我會 運用學習平臺在教學上，暑假時則運用平台設計下學期課程，讓學生 預習並精熟課文，看到學生願意自主學習， 就達到了用科技融入教學的目的。」楊婷纓同學說，參加這些活動讓 她更喜歡閱讀，學習如何從文章中找到重要訊息，也讓她透過朗讀任 務學習清楚的咬字及發音。

教育局表示，新北市首創建置親師生平台，透過全國單一帳號簽入， 至今已整合介接近百項學習資源及平台， 包括PaGamO遊戲學習平台、均一教育平台、學習吧、 因材網四大學習平台，及臺北酷課雲、 臺南飛番雲及高雄島嶼樂園等跨縣市學習平台。未來除了持續媒合資 源外，也將與各大平台合辦活動，引導學生自主學習， 同時透過數據分析及回饋，讓教師掌握學生個別差異。此外，平台可 將學生學習歷程轉換成點數，兌換學用品及便利商店禮物卡， 讓學習與生活緊密結合，學生越學越起勁！