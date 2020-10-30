台北國際旅展熱鬧登場 富邦J POINTS卡迎秋冬國旅熱潮祭最高6%回饋

全台規模最大的「2020 ITF台北國際旅展」今(30)日起一連三天，
受全球疫情影響，旅行業國外出團禁令無限期延長，
北富銀表示，秋冬為一年中另一波旅遊高峰，
此次旅展，凡刷富邦J POINTS卡皆享3%回饋無上限，於指定期間於長汎旅行社、
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旅行社
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活動期間
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內容
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長汎
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線上旅展：即日起~11/2
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活動期間刷富邦J POINTS卡最高享6%回饋(需登錄、限量)
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雄獅
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線上旅展：即日起~11/11
台北國際旅展：10/30~11/2
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活動期間於線上旅展刷富邦J POINTS卡享3%回饋無上限；於台北國際旅展現場下單滿3,
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可樂
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線上旅展：即日起~11/30
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活動期間於線上旅展刷富邦J POINTS卡享3%回饋無上限
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易遊網
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線上旅展：即日起~11/4
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活動期間刷富邦J POINTS卡最高享6%回饋(需登錄、限量)
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山富
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台北國際旅展：10/30~11/2
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於台北國際旅展現場下單滿3,000元送J卡精美禮物
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福華飯店、福容連鎖、國泰連鎖、凱薩連鎖、耐斯連鎖、金湖大飯店
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台北國際旅展：10/30~11/2
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於台北國際旅展現場下單滿3,000元送J卡精美禮物