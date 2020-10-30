中華電信公布2020年第三季營運成果

中華電信（2412）今日（10/30）公布自結之2020年第3季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2020年第3季合併營收為521.7億元，較2019年同期增加2.6 %；歸屬於母公司業主之淨利為83.5億元，較去年增加3.2%；每股盈餘1.08元。
董事長謝繼茂表示：「由於營運策略得宜及員工齊心努力，第三季營運績效表現亮眼。我們很高興持續站穩行動市場領導地位。加上iPhone 12已於十月開賣，我們對年底前達成5G服務客戶數目標相當樂觀。因應客戶5G使用需求，第三季底5G基地台建設數已超過3000座。此外，隨著我們持續推動客戶升速策略，寬頻ARPU持續成長。MOD市佔率維持領先，未來將繼續以豐富的內容吸引用戶。資通訊專案營收第三季表現強勁，較去年同期成長84.9%，受惠於在家工作及居家學習的趨勢，IDC服務需求強勁，我們已展開IDC的下一階段業務擴充計畫。」
謝董事長進一步指出，「藉由明確的策略目標、嚴格的成本管控以及強健的資產負債表支持，我們有信心達成永續健全的成長，並持續為股東創造價值。」
營業收入
2020年第3季合併營收521.7億元，較2019年同期增加2.6%。
行動通信業務營收為216.3億元，減少8.5%，主要因智慧型終端銷售減少及行動服務營收因市場競爭、VoIP服務取代及新冠肺炎影響漫遊營收之減少所致。
網際網路業務營收為74.6億元，較2019年同期成長1.2%。
國內固定通信業務營收為188.5億元，較2019年同期增加20.9%，主要因大型專標案完工帶動資通訊專案營收增加。
國際固定通信業務營收為21.4億元，較2019年同期減少25.5%。
營業成本與費用
2020年第3季總成本與費用為417.3億元，較2019年同期增加2.2 %，主要因資通訊專案成本增加，抵銷商品成本及網路互連成本之減少。
營業淨利與本期淨利
2020年第3季營業淨利為107.2億元，較2019年同期增加7.1%。營業淨利率為20.6 %，2019年同期為19.7 %。本期歸屬母公司業主之淨利為83.5億元，較去年增加3.2 %。每股盈餘1.08元。
現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）
2020年第3季來自營業活動的淨現金流量為204.4億元，較2019年同期增加3.9%，主要因應收帳款收款之增加。2020年9月底現金與約當現金為177.1億元，較2019年9月底減少26.4%，主要為支付5G特許權標金，部分抵銷應付短期票券及應付公司債之增加。
2020年第3季EBITDA為200.9億元，較2019年同期增加6.8%，EBITDA margin為38.51%，2019年同期為36.99%。
業務資訊
寬頻/網際網路業務
中華電信持續推動客戶升速至光世代寬頻策略。截至2020年9月底，中華電信光世代寬頻客戶數為363萬，佔寬頻客戶數之83.1%。此外，100Mbps速率以上客戶數達172萬，年成長約11.3%。HiNet寬頻客戶數為360萬，減少1.5%。
行動電話業務
截至2020年9月底，行動電話客戶數為1,127萬，較去年同期增加6.0%。
固網業務
公司持續維持其在固網市場的領導地位，截至2020年9月底，市話客戶數累積為996萬。
聲明
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