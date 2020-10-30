2020特色商圈揭曉！【魅力特色】、【推向國際】、【友善活力】為3大指標

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 經濟部中小企業處辦理「2020特色商圈票選」，活動圓滿結束，由學者專家、網路票選和秘密客共同評選出【友善活力】、【推向國際】、【魅力特色】三大指標商圈，此外，由全民投票選出的人氣商圈也已經出爐！



中小企業處指出，本次「2020特色商圈票選」活動，將參選商圈依整體服務內容、環境特質等條件，經過專業評審委員透過現地訪視，以及安排秘密客探訪等方式，選出各類商圈中的前三名指標商圈；此外，並透過網站開放全民投票，由民眾選出心目中最佳的【網路人氣】商圈。

各獲獎商圈，於10月30日在臺北車站舉辦的頒獎典禮中受獎，接受這份由全民肯定的榮耀，也期待藉由今年的票選活動，讓各商圈的品牌價值深入民眾心中，提振觀光經濟、促進各地經濟繁榮！

圖/雲林縣虎尾鎮魅力商圈

109年度【魅力特色獎】得獎商圈:

第一名為雲林虎尾商圈、第二名臺中東海藝術街商圈，第三名由苗栗銅鑼商圈及臺北迪化商圈並列。

其中雲林虎尾商圈，從雲林布袋戲館一路延伸，除了各類服飾、美食店家以外，雲林故事館、虎尾鎮時空廊道、虎尾農博生態園區、虎尾驛等眾多獨樹一幟的人文設施，讓此地被交通部觀光局列為「臺灣十大幸福好玩遊程」之一。

109年度的【友善活力獎】得獎商圈為:

第一名臺中美術園道商圈、第二名臺南孔廟商圈，及第三名臺北西門商圈。

第一名的臺中美術園道商圈，薈萃著濃厚的人文、藝術氛圍，有充滿芬多精的美術綠園道，以及挑動味蕾的多家異國風餐廳，滿滿的感官饗宴，吸引著遊客蒞臨。



109年度【推向國際獎】得獎商圈:

第一名新北九份商圈、第二名臺南後壁商圈，及第三名臺北北投溫泉商圈獲得。九份商圈具濃厚的淘金小鎮氛圍及山城景色，吸引國內外遊客到訪，榮獲「推向國際類」第一名，實至名歸。



此外，今年度特別規劃【發掘潛力】獎項:

此獎項評選出深具成長性、獲獎潛力的商圈，包括宜蘭冬山商圈(如下圖) 、新竹內灣商圈、雲林西螺商圈、桃園金三角商圈，共有4處商圏獲得獎項。



【網路人氣】獎得主:

在商圈努力催票下，由高雄南華商圈獲得，總得票數為63,187票，其悠久的歷史、以女性服飾為主的特色，及鄰近美麗島捷運站的交通便利性，使其受到大量民眾的支持。



完整名單公布於 活動網址

商圈列表 超連結在此

圖/活動官網 (編按: 投票已截止)

圖/宜蘭冬山老街商圈