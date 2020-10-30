中國無良抽砂船一直來 海巡「新北艦」強勢進駐台灣馬祖海域首日逮4船

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）因應近期馬祖海域大量中國籍抽砂船越界至莒光水道作業，為有效打擊違法抽砂行為，海巡署「新北艦」、馬祖海巡隊10037艇、3538艇協同中國執法船舶，27日9點起，分別在馬祖與福州間各自海域進行違法抽砂船取締行動。

海巡署艦隊分署表示，截至27日下午5點，共計驅離2艘中國籍漁船及2艘中國籍貨輪，中方執法船則發現1艘非法抽砂船，因海象不佳無法登檢，後續將依現場蒐證資料重罰處分。目前我方限制水域內的抽砂船已全數淨空。

新北艦（圖/ 海巡署艦隊分署）

海巡署艦隊分署表示，本次勤務重點置於南、北竿及莒光海域，結合兩岸海上大型艦艇執法能量，打擊非法中國籍「三無船舶」(無船名、無船舶證書及無船籍港)及「抽(運)砂船」。

海巡署艦隊分署表示，將陸續調派大型艦進駐馬祖，首先由新北艦先行領軍，後續由苗栗艦接力支援南竿海域。11月起調派連江艦長駐馬祖海域支援，積極防堵中國船舶於馬祖海域進行違法行為，務必做到滴水不漏。

艦隊分署表示，108年至109年9月底止，馬祖海巡隊登檢帶案中國抽砂船6艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達1億4,980萬元，行政罰鍰已達700萬元。

馬祖海域中國抽砂船多數於莒光與南竿間航道滯留、航行及作業，係屬6,000公尺限制水域外，非屬管轄水域，未來將持續加強南北竿及莒光周邊海域巡護勤務，結合大型艦船能量，強力執行驅離及取締越界中船，針對越界抽砂船做到「船拍賣、人法辦」，確保馬祖海域海洋資源永續發展。