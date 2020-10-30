一起來台灣萬聖節搞怪！阿華田、大潤發、柏克金調啤聯名推出限定「鬼怪系麵包」、「調啤搗蛋」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）最受孩子與年輕人歡迎的萬聖節將於本週六搞怪登場，近年來，不少烘焙商品或是主題餐點以創意設計取代了傳統的糖果，成為萬聖節「Treat or Trick」最受歡迎的吸睛熱門商品。今年台灣大潤發、柏克金啤酒餐廳與阿華田攜手合作，聯名推出搞怪系列商品，預料將掀起萬聖驚奇創新「阿華田橘」旋風熱潮。

今年大潤發與阿華田聯名推出六款萬聖節鬼怪系列烘焙商品(即日起-12/31)，其中包括由阿華田脆酷力抹醬所打造的三款麵包最令人驚艷，包括「菠蘿鬥雞眼麵包」，以經典鬆軟的巧克力丹麥波羅麵包添加紐西蘭天然奶油製作，夾入阿華田脆酷力抹醬，同時使用白巧克力和棉花糖裝飾成有趣的萬聖節搞怪麵包；另外兩款「草莓尖叫怪」和「巧克力單眼怪」在鬆軟多拿滋中間抹上阿華田脆酷力抹醬，讓阿華田的香濃麥芽巧克力融合脆酷顆粒口感，不僅視覺效果十足，豐富口感層次讓美味更加分！

此外，以最受大人小孩喜愛的經典阿華田風味研發出Q彈湯種麵包「奶油三眼怪」，搭配阿華田巧克力麥芽風味卡士達內餡享受滿口美味；甜點系列則以阿華田營養巧克力麥芽和高鈣牛奶麥芽分別製成的「飄飄馬芬蛋糕」和「微笑南瓜巧克力奶酪」成功擄獲甜點美食愛好者的舌尖和胃！

【阿華田x大潤發 一起來搗蛋】萬聖節聯名鬼怪系列

以歐洲黑暗傳說為主題，柏克金結合阿華田推出萬聖節「調啤搗蛋」創意餐飲 (即日起-11/1)，包含創意調酒「血色親吻」、威士忌酒香甜點「女巫長眠」，突破大家以往對阿華田的熟悉印象，以新穎形象搶攻年輕人市場。本次柏克金餐廳與阿華田推出的聯名主題餐點還包括驚嚇指數破表的創意飲品-狼人之夜，蝙蝠山谷，以及創意甜點-小鬼樂園。

「蝙蝠山谷」將近期正夯的燕麥奶，搭配綜合堅果、香蕉及阿華田脆酷力的獨特咔滋脆酷口感及巧克力麥香風味，營養健康又好喝，讓您狂歡無負擔！或是來杯「血色親吻」混合奶酒、洛神花及牛奶，超Chill放鬆一整晚。

「狼人之夜」則是將經典阿華田加入黑糖、榛果、牛奶，暖手暖胃又暖心，絕對是指定駕駛最佳首選！或是嚐嚐萬聖節必吃手指餅乾「女巫長眠」，以自製阿華田經典風味慕斯、超唰嘴阿華田脆酷力、威士忌酒香手指餅乾及柑橘，感受歡慶氛圍；最後再以「小鬼樂園」炙燒水果串佐阿華田及馬斯卡彭起司，為Party畫下完美句點。

想要擁有一個最新潮的食尚萬聖節嗎，即日起到12/31為止，全台20家大潤發量販店同步登場六款「阿華田聯名萬聖節鬼怪系列烘焙商品」，11/1前到柏克金啤酒餐廳享用「調啤搗蛋」主題餐點，讓今年萬聖節給你一個最不一樣的搞怪慶典，完美打造最有滋味的創意派對。