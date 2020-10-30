咳嗽漏尿好尷尬　泌尿科醫師教你面對

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名6旬婦女歷經五胎生產，其中三胎自然產。隨著年紀增長， 發現只要一咳嗽或打噴嚏就會不自主的漏尿在內褲上。 為了不讓別人聞到身上的尿騷味，需要頻繁更換衛生棉墊。同時， 越來越不敢參加原本喜愛的有氧舞蹈課程及出外旅遊， 更不敢抱孫子，深怕羞於啟齒的困擾被他人發現。歷經炎熱的夏日， 私密處濕溽實在有苦難言，才決定到臺大醫院新竹分院泌尿科求診， 經診斷為「應力性」尿失禁，並決定接受尿道中段懸吊術。

尿失禁分三大類 應力性、急迫性或混合型

臺大醫院新竹分院泌尿科鄭詠庭醫師表示，尿失禁大致可分區分為: 應力性、急迫性或是混合型。由於年紀老化使得骨盆底肌肉鬆弛， 一旦在腹壓升高的情形下，像是咳嗽、打噴嚏或提重物，就會漏尿， 此情形即是應力性尿失禁，也是最常見的一種尿失禁形態。 應力性尿失禁常見的危險因子包括：年紀、懷孕生產次數、 肥胖及抽菸等。診斷的同時還需排除造成暫時性尿失禁的成因， 像是泌尿道感染或便秘等。

尿失禁 生活型態、物理治療、手術可改善

透過生活型態的改變及行為物理的治療可能改善一部分的尿失禁， 包括：減肥、戒菸、調整液體攝取量、改善便祕，或多做凱格爾運動 (俗稱縮肛運動，藉由強化骨盆腔底的肌肉群，改善禁尿功能)。 對於希望保守治療或不適合手術者，雖然有藥物治療的選擇，如Du loxetine或Imipramine等，但仍有四成的人無法 忍受其副作用而放棄，如：噁心、噁吐、全身無力、便祕等。

對於非複雜性且中重度應力性尿失禁的患者， 鄭詠庭醫師建議可考慮手術來改善。 尿道中段吊帶手術是應力性尿失禁治療的主流方式之一， 透過陰道的切口，將人工吊帶像吊床般懸吊於尿道兩側。 具有傷口小及恢復快的優勢。

鄭詠庭醫師呼籲，尿失禁可以藥物或手術治療， 術前醫師的評估與討論是非常重要的， 特別是屬於複雜性尿失禁的病人。 目前婦女泌尿的手術與設備發展成熟，女性別再羞於啟齒， 告別滴滴答答，重拾乾爽人生吧!

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47939/

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