台灣移工華語班結訓 印尼移工盼返國當華語導遊

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為協助移工融入臺灣社會及工作生活，新北市勞工局於今年7月5日起針對菲律賓、印尼、越南及泰國4國移工，開辦免費華語訓練課程，課程規劃為基礎與進階兩班別，獲得修課證明人數116人，全勤獎者51人。其中印尼學員咪咪在雇主的支持下報名參加華語課程，她表示課堂上所學到的華語非常實用，未來回印尼後想要當導遊，將所學到的中文來服務臺灣觀光客。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞工局長期投入促進勞雇溝通，開設移工華語語言訓練班，為臺灣社會帶來更和諧，更好的勞資關係。課程內容針對移工在臺灣的生活適應、工作溝通等題材規劃，並有通譯人員全程從旁協助學習。

本次學員中，有在臺灣生活超過10年的越南學員黃忠成，也有擔任企業管理的菲律賓學員迪達芬，更有在大夜班下班後就趕來上課的菲律賓學員亞瑟，也有初來臺灣、前幾堂課由雇主或仲介陪同一起上課的印尼學員丹娣。

雖然每位學員來自不同背景，但努力學習態度卻是一致，其中更是多有如越南學員楊氏海河等人是從基礎班到進階班都是全勤者，課程結束後對學習華語感到珍惜與收穫良多。

新北市勞工局日前舉辦成果發表會，活動以共唱「千里之外」歌曲開場，代表學員遠渡重洋到臺灣打拼。另班上人氣最旺的泰國劉德華阿替瓦以自彈自唱「謝謝你的愛」，展現近3個月來的學習成果，現場充滿歡慶與感謝的氛圍，最後在「好想你」的大合唱聲中，為本次活動畫下圓滿句點。

明年免費移工華語訓練課程預計5-6月受理報名，7-8月開課，希望藉此鼓勵雇主支持移工報名參加課程，提升移工中文能力、降低溝通誤會，促進勞雇和諧。

泰國劉德華阿替瓦在結訓成果發表會自彈自唱「謝謝你的愛」（圖/ 新北市勞工局）