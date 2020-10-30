美國務卿蓬佩奧結束亞洲行 參訪期間不斷砲轟中共

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)於26日起赴亞洲參訪，原本僅預計走訪印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼，而後他受到越南外交部長邀請，於29、30日前往當地訪問，作為亞洲行的最後一站。

參訪期間，中共對印太地區國家的威脅一直是蓬佩奧關心的主題，他也在到訪國家發表相關演說，批評中共對周邊國家的軍事侵犯。

值得注意的是，26日蓬佩奧在印度新德里開會的一小時前，美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency, DSCA）宣布了對台灣販售100套魚叉岸防系統（Harpoon Coastal Defense Systems, HCDS），這也是兩週以來，川普政府第二次對台大型軍售，可見其防堵中國態度明顯。

隨著美國總統大選將至，為打擊對手拜登，川普不斷強調中國議題，不但質疑拜登與中國的商務關係，也持續表現明顯的反中立場。而印太地區作為中國海上擴張的目標，具有高度軍事爭議，此次蓬佩奧的參訪，欲強調的政治訊息備受外界關注。

印太海域長期受到共軍的侵擾，川普政府為了向中國施壓，並保護美國在太平洋與印度洋的通行權益，曾提出「印太戰略」以防堵中國。此次蓬佩奧的亞洲行，則強調區域合作以對抗中國。

蓬佩奧在亞洲行的第一站印度與第二站斯里蘭卡，都嚴厲抨擊中國的侵犯行為，根據中央社，在斯里蘭卡首都可倫坡的記者會中，他更表示，中國共產黨對於斯里蘭卡是「掠奪者」。

根據美聯社，蓬佩奧在第三站馬爾地夫宣布，將首度於當地設立大使館，以此抗衡中國在此的影響力。而後，在同樣與中國有軍事爭議的印尼，蓬佩奧則聚焦於南海爭端，讚賞印尼抵抗中國的違法行為，也就是中國一再忽略南海領土爭端須透過聯合國仲裁來解決之事實。

在臨時加入的越南行程中，蓬佩奧則提到湄公河爭議，並強調美國將與湄公河區域的國家一同保護各國主權以及流域資源利益。