法語不難！法國在台協會聯合五國首次舉辦台灣法語大會

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）法國在台協會30日首次在台北，聯合所有駐台的法語系國家舉辦「台灣法語大會（États généraux du français à Taïwan）」。法國在台協會主任公孫孟(Jean-François Casabonne-Masonnave)表示，法語是為他開啟了文化與思想的一扇窗。

法國在台協會主任公孫孟表示，這次的活動宗旨非常的清楚， 主要是在台灣推廣法語、發揚法語，一個非常重要的活動。雖然法語在台灣的能見度已經很高了，法國與台灣之間的雙邊交流，無論是學生方面的頻繁度，還是在科技、藝術與技術等各方面，都很重要且很廣泛。

他希望藉這個活動，鼓勵更多的台灣年輕人去學法語，尤其是還在做生涯規劃的年輕人，他並建議，無論未來是朝著藝術界發展、科技業發展或是從事青創業等，法語是一個很好用的工具。

比利時台北辦事處處長文浩德(Frédéric Verheyden)認為，法語本身給台灣人的形象就是跟藝術、文化、歷史等各層面結合在一起的語言，大家可藉由今天的活動，重新思考，如何跨越現有的框架，讓台灣的年輕人，在面對學法語這件事的時候，不會躊躇不前。

文浩德接著說，大家可以把法語想成是一幅大師的巨作。在這個巨作裡面是由不同元素組成，同時也需要琢磨的地方。為此，我們要思考，如何讓法語能夠成爲組成這一幅巨作的一個最主要的連結，讓這幅巨作中的不同地方可以和諧。也就是說，我們應該思考如何將法語，這個語言應用到其他的領域當中，讓它得以跟整個世界的連結更廣闊。雖然會需要很多時間，但他相信，台灣一定可以慢慢的完成這幅巨作。

海地共和國駐華大使館特命全權大使庫珀(Rachel Coupaud)表示，「我們得承認法語是不好學的」。她分享多年來的語言學習經驗並認為，在學習法語的時候，除了要澈底忘掉自己的母語，將自己融入其中，並且不要用母語來思考法語。她建議初學者，唱法語歌是個不錯的方法。

法國在台協會、比利時台北辦事處、瑞士商務辦事處、盧森堡台北辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處皆認為，看電影、吃法式料理、看漫畫、旅行等都是學習法語的最好途徑。當然，還要勇敢的開口說法語。

照片左起：加拿大駐台北貿易辦事處代表、盧森堡台北辦事處代表、法國在台協會主任公孫孟、比利時台北辦事處處長文浩德、海地共和國駐華大使館特命全權大使庫珀、瑞士商務辦事處副處長萊貝絲、法國在台協會政治暨新聞處處長古哲星。(2020台灣法語大會聯合記者會 / Taiwan News 林靜怡拍攝)