台灣數位科技與政策協進會理事長選舉 高志明連任「續向蔡英文建言」

（台灣英文新聞／楊琇羽、黃紫緹 台北採訪報導）三年一度的「台灣數位科技與政策協進會」理事長選舉30日在華泰王子大飯店隆重舉行，台灣數位科技產業重量級人物及關心數位科技發展的媒體人齊聚一堂交流，並選舉新任理事長，行政院副院長沈榮津亦親臨現場談台灣工業發展。

現任理事長高志明在大會開幕致詞時鼓勵在場貴賓，勇於向政府發表建言，讓決策者更重視資訊專業與數位科技產業發展，改善台灣數位科技環境的環境。

義美食品總經理高志明一向勇於提出政策建言，除了力挺國內農業發展，在國內數位科技產業環境改善也著墨甚深，1998年投資創立網擎資訊（Openfind），投入網際網路相關技術研發，提供企業與個人用戶高品質、高穩定性與高擴充性的軟體與服務。2018年更進軍海外市場，短短二年不到，已服務上萬家民間與三百餘個政府單位的客戶。

「三年前我就向蔡英文總統說，資訊力即國力、資安即國安，但三年過去了，我沒看到什麼改變。」高志明在獲得連任後向在場貴賓說：「我會再用另一個三年，代表協進會給政府壓力，來推動數位科技環境的提升。

行政院副院長沈榮津30日受邀與會，致詞時他回顧近年國內工業發展，而提到疫情當下，國際需求雖受影響，這時反而更應該擴大投資提升國內工業技術發展，進攻利基市場。沈榮津提到，政府早在多年前就積極輔導國內業者投入高階製造、先進製程，搶先訂定規格，取得全球數位產業發展先機。因應目前全球對智慧手持設備、5G、AI設備晶片需求爆發，經濟部也積極且快速協助業者如台積電，取得土地建廠擴產，從台北至台南，甚至計劃到高雄，助業者掌握先機，同時形成台灣的「矽屏障」。

沈榮津提到台灣擁有許多數位科技人才，在各界共同努力下，台灣已成為高科技、高階製造、半導體先進製程、綠能發展研發中心，自然成為全球科技巨頭投資首選，也為各地創造更多工作機會及當地經濟發展。

儘管今年有新冠肺炎疫情，但協進會邀約不斷、會員數增加，並接受電子媒體專訪。今年2月協進會受邀成為CYBERSEC 2020臺灣資安大會之資安共同推廣夥伴、5月與其它民間單位共同主辦「支持加速政府落實成立數位科技發展部會」並發布說帖、及6月受邀出席由立法院數位國力促進會及美國在台協會等主辦之數位國力白皮書發表會等等，每月都受邀參與活動，而今年底更預計成為g0v summit 2020協辦單位。



台灣數位科技與政策協進會理事長高志明（台灣英文新聞攝）



行政院副院長沈榮津（左五）受邀於會上演說（台灣英文新聞攝）