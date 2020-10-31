法國尼斯恐攻三死 將提升街頭駐軍人數

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）在巴黎一名教師因展示先知穆罕默德漫畫遭到砍頭後，法國再度陷入對伊斯蘭恐怖主義的恐慌當中，就在此時，東南方城市尼斯又再度發生教堂砍人的恐攻，加上中間幾起零星的恐攻事件，進一步加深了法國的社會分歧。

昨(29)日早晨，一名持有意大利紅十字會證明的突尼西亞難民進入尼斯當地的一間教堂，並持刀攻擊了正在準備做彌撒的民眾，一名女性受害者的頭部幾乎遭到砍下，另一名男性受害者則被割喉，兩人在教堂內當場死亡，另一名也被攻擊的婦女身中數刀後逃至鄰近的咖啡廳求助，在送醫後仍傷重不治。

警察抵達現場後對兇手開火，兇手中槍後遭到逮捕，不過傷勢也不輕，正在醫院接受治療，情況不是很好，目擊者則表示，兇手在與警方交火時，曾喊出「真主至大」(Allahu Akbar)的口號，兇手被捕時身上除搜出了兇刀、幾部電話，也有找到可蘭經。

分析認為，連續發生的恐攻事件，幾乎將法國的氛圍拉回到2015年與2016年查理周刊遭到攻擊的時候，尤其是尼斯4年前又發生過巴士底日慶祝活動上，卡車直接開進群眾中造成86人喪生的慘劇，恐攻一直都是尼斯無法忘卻的痛，如今恐攻捲土重來，再度喚醒尼斯居民的恐懼。

法過總統馬克宏(Emmanuel Macron)第一時間譴責了該起「伊斯蘭恐怖攻擊」，並表示將儘速將派駐在街頭保護公共設施的士兵，從3000人增加到7000人，相關部門也已經將法國的國安警戒等級提升至最高，以因應任何接下來可能發生的突發事件。

馬克宏說，法國因為其所堅信的自由價值遭到攻擊，不過，法國絕不會因此讓步。