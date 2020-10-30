台南長榮大學馬來西亞籍女大生遭勒斃棄屍　28歲台灣男子落網、9月底企圖擄走另一女生未遂

警方調查後發現鍾女當晚疑遭人強行帶走，涉案的梁姓男子29日落網後坦承殺害鍾女並棄屍，警方尋獲遺體後，拉起封鎖線進行採證。（讀者提供）中央... 警方調查後發現鍾女當晚疑遭人強行帶走，涉案的梁姓男子29日落網後坦承殺害鍾女並棄屍，警方尋獲遺體後，拉起封鎖線進行採證。（讀者提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台南市長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女子，28日晚間失蹤，警方調查後發現鍾女當晚疑遭人強行帶走，涉案的梁姓男子，昨(29日) 落網後坦承殺害鍾女並棄屍，警方已尋獲屍體深入調查。

台南市政府警察局歸仁分局指出，鍾女就讀的學校昨下午3時許到移民署台南市專勤隊報案，指稱鍾女從28日晚間起就行蹤不明，移民署通報警方協尋。

綜合自由電子報與中央社報導，28日晚間鍾女從學校步行準備回租屋處，短短不到半小時路程，但整夜都未見蹤影，室友趕緊報警、並通知校方。

警方調監視器後發現，鍾女於28日晚間8時許行經台鐵沙崙支線高架橋長大路附近，沿高架橋下便道往北行走後失去蹤影。

警方指出，經調閱相關跡證後，在台鐵高架橋下便道發現鍾女右鞋1隻，研判鍾女恐遭非自願性帶離現場，同時發現有1輛自小客車行跡可疑，研判28歲梁姓男子涉有重嫌，立即透過車辨系統掌握梁男行蹤，在高雄市阿蓮區查獲梁男。

警方在梁男車上發現血跡，並起獲一袋裝滿內衣褲的袋子，隨即將人帶回分局偵訊。

梁男到案後供詞一度避重就輕，經警方突破心防後才承認以繩索勒斃鍾女，並將鍾女載至高雄市阿蓮區一帶棄屍，警方隨後在一處邊坡發現鍾女遺體，衣衫不整，頸部還有一條繩索。

警方初步調查發現，梁男並不認識鍾女，當時疑似躲在案發地點附近尋找落單女子，在鍾女路過時持繩索套住鍾女頸部拉上車，作案動機與鍾女死因仍待進一步釐清。

台灣經濟日報報導，警方能迅速鎖定梁嫌，是因他曾在9月底企圖擄走另一長榮大學女生，當時因該名女學生沒看清嫌犯無法指認，但警方已將梁嫌所開的汽車建檔。

該名女學生9月30日也曾po文提醒其他長榮學生「晚上走火車的橋下請小心! (已跟教官報備&警局報案」

昨天台南歸仁警方獲報女生失蹤後迅速比對畫面，確認是同一部紅色轎車後，立即鎖定梁姓嫌犯，前往他的住處埋伏，他一開車回家就被逮捕。