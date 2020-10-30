瓜地馬拉藝文特展台北飄咖啡香　共享台灣民主文化熱情

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)中美洲經貿辦事處與瓜國駐台大使館合作舉辦「瓜地馬拉藝文情‧咖啡香特展」，現場除了飄香的咖啡，亦有編織、陶瓷等手工藝品，更規劃少見的蠟燭雕刻藝術工作坊。

「瓜地馬拉藝文情‧咖啡香特展」透過咖啡及傳統工藝連結兩國，對瓜地馬拉人來說，「咖啡必須要與朋友共享，在此用這個精神與台灣民眾分享瓜國咖啡」。瓜地馬拉駐台大使葛梅斯(Willy Alberto Gómez Tirado)表示，台灣與瓜地馬拉從民主價值觀到對文化歷史的熱情都有很多共同點，期盼透過本次藝文展讓台、瓜兩國人民間的情誼更緊密相繫。

此次「瓜地馬拉藝文情‧咖啡香特展」分為「咖啡」與「藝文」二大主軸：瓜地馬拉咖啡以美味的香氣與風味征服世界，能呈現瓜地馬拉豐富的文化，因為每顆咖啡豆都代表成千上萬個家庭，為了要提供最好的咖啡產品給全世界而每天精心呵護的成果。



編織藝術為瓜地馬拉馬雅原住民長達2,000年的古老傳統，手工製作繽紛艷麗的編織品，將每項獨特的創作融入日常生活使用（圖/台灣英文新聞）

藝術文化部分則用繽紛的手工藝品、編織品、照片、影像、蠟燭展現瓜地馬拉人與生俱來的創造力。瓜地馬拉土地上在數千年前就孕育出先進的馬雅文明，隨後殖民時期融入的豐富外來文化，創造出無窮盡的色彩運用與想像。

其中，蠟燭雕刻藝術區可見藝術家系列創作「Hola」（西班牙語的問候詞），黃麗輝在瓜地馬拉古城安提瓜（Antigua）與蠟燭雕刻藝術（Cut and curl candle）相遇，深受啟蒙，展開投入蠟燭藝術的人生，蠟燭雕刻藝術起源於歐洲，除了成為日常佈置首選，也具有祈福之意。

除了靜態展覽外，為期三天的活動也推出蠟燭雕刻藝術現場示範秀、瓜國咖啡試飲及旅遊文化講座等，其中最吸睛的莫過於覆蓋整個展館門口的迷你版安地瓜拱門鐘樓，充滿殖民時期風格的安地瓜古城已被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產，色彩明黃亮麗的聖塔卡塔琳那拱門（Santa Catalina Arch）更是最具指標性的景點，來逛展覽時也順便「偽出國」吧！

時間：2020/10/30-11/1 11:00-19:00

地點：華山1914文創產業園區中7A館