華國秋潮食蟹祭 帝國會館大閘蟹 VS 華國但馬屋帝王蟹

秋涼食蟹祭，饕客好口福！台北華國大飯店「帝國會館」潮蟹大發，端出【大閘蟹】、紅蟳、沙公、沙母等鮮蟹任君食選，頂級涮涮鍋「華國但馬屋」特以北海大將【帝王蟹】饗客，推出可4至6人享用的帝王海鮮鍋，一席活生帝王蟹搭配手掌大明蝦、廣島牡蠣、澎湖花枝、馬蹄蛤及生食干貝等，華麗排場有如A5水下和牛，每套NT$16,800，即可大飽口福。

華國秋蟹料理中，以帝國會館【過海香辣蟹】最受饕客喜愛，獨特豪氣的一蟹二吃，使得每桌用餐的客人必點一鍋，掀開沙鍋蓋，帶著花椒清新的微辣香氣隨即撲鼻而來，眼看艷紅的一公斤沙公身藏細緻肉質，在經過大火烹調至八、九分熟後，放入砂鍋以餘熱悶熟保留鮮甜及肉汁。在大口爽吃肥厚的蟹鉗與蟹腳後，二吃加入主廚精心熬製的天然湯頭，細細品味蟹肉與肥大蛤蠣、百菇、新鮮蔬菜燒滾的螃蟹海鮮湯，略帶辣味鮮甜，美味齒頰留香。

比拚螃蟹鍋，頂級「華國但馬屋」的【帝王海鮮鍋】更加澎派。為維持純正日式火鍋吃法，海鮮不得與肉同煮，因此這一鍋4至6人份完全生鮮，有整隻3公斤重的北海魁武帝王蟹、6尾手掌大大明蝦，以及海味廣島牡蠣、馬蹄蛤，澎湖花枝、日本干貝等極品海鮮，大船駛入黃金湯，眾人分享帝王級款待，每套NT$16,800。同場亦提供秋蟹雙人海鮮鍋，以沙公或沙母等海鮮佳餚呈饗，每套NT$3,480起。

除此之外，帝國會館仍持續使用好酒、辛辣等調料溫醇蟹料理，有4款精饌【馬祖老酒蟹】、【白酒凍花蟹】、【鮮蟹粉絲煲】，以及南洋味鮮【黃金咖哩蟹】可供選擇；眾所期待的【大閘蟹】也以清蒸突顯螃蟹的清香鮮甜，及蟹膏豐滑美味。以上螃蟹料理可依顧客喜好選擇：青蟹／紅蟳／沙母／沙公／花蟹／大閘蟹等蟹種，每道NT$1,880起。（花蟹、大閘蟹時價，需事先預訂）以上價格需另加10%服務費。