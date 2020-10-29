台北老爺秋冬限定 美饌暖心上桌

中秋節後天氣已逐漸轉涼，台北老爺酒店中山日本料理廳、明宮中餐廳，以及Le Café咖啡廳已準備好一系列眾所期盼的秋冬限定料理，豐富佳餚包含在日本素有「海中鵝肝」美譽的鮟鱇魚名饌、溫潤滋養最適合冬令進補的羊肉系列料理，還有國人最愛的日式涮涮鍋搭配囊括台、日、歐陸風味的吃到飽菜色，即日起至12月31日起暖心上桌。飯店更針對紙本振興券推出超值優惠，至中山日本料理廳或明宮廳支付1,000元可享單筆消費折抵1,300元、支付3,000元則可直接享用雙人日式或中式套餐，再加贈紅酒兩杯;平日週一至週五至Le Café咖啡廳用餐，支付1,500元即享自助午餐或晚餐兩客。千萬把握今年最後一波超高C/P值優惠，振興券還在手邊尚未使用的民眾，心動不如馬上行動。訂位與更多詳情，請洽(02)2542-3266 轉餐飲部。

御祝安康 冬季限定鮟鱇魚料理

日本長久流傳著一句「西有河豚、東有鮟鱇」的說法，形容鮟鱇魚是日本關東地區的人間極品。雖其貌不揚，但富含膠原蛋白，肉質結實彈嫩媲美龍蝦，是每年冬季不可錯過的究極美味。台北老爺酒店中山日本料理廳藍文彬主廚，特請專人自日本豐洲市場，嚴選直送新鮮鮟鱇魚，推出「御祝安康」系列美饌，除了精緻單人「鮟鱇魚小鍋」，可任選柴魚或味噌兩種高湯外，還有適合下酒的「酥炸鮟鱇魚」以及「鮟鱇魚肝 橙酢」名饌，單點每道只要380元起。持紙本振興券於中山日本料理廳支付1,000元，可享單筆消費折抵1,300元。除此之外，若持紙本振興券支付3,000元，還可享不分平假日雙人日式套餐兩客及加贈紅酒兩杯。

明宮廳 滋補暖心 羊肉料理

《本草綱目》記載︰「羊肉暖中補虛，補中益氣，開胃健身，益腎氣。」天氣漸涼，是時候開始準備進補!台北老爺明宮中餐廳粵籍主廚來台多年，將其精湛粵式美饌手法，結合台式料理精髓，為大家準備一系列溫和滋補的道地「港式羊肉煲」、香濃「咖哩羊肉煲」、冬季經典「麻油羊肉」、藥燉「十全羊肉湯」、香嫩多汁「燒汁羊肩排」，及創意「沙茶羊肉春捲」等美味料理，每道180元起，午晚餐時段皆有供應! 持紙本振興券於明宮中餐廳支付1,000元，可享單筆消費折抵1,300元，或者持紙本振興券支付3,000元，享平假日雙人中式套餐兩客及加贈紅酒兩杯。

Le Café 和風鍋賞 日式鍋物

天冷就是要吃鍋，Le Café 咖啡廳特別為大家準備了暖身又暖心的日式涮涮鍋，無論是經典昆布柴魚高湯、蕈菇時蔬高湯(素)，或是令人意猶未盡的麻辣湯底，搭配豐富配料與鮮嫩肉片，還有主廚精心自製的各式醬料，口味十足、滿足破表!現場還有各式琳瑯滿目的中西式自助美饌，不論您是攜家帶眷還是呼朋引伴，都能一飽口福，讓聚餐更歡樂、選擇更多元。成人自助午晚餐每位1,020元起，身高115公分~140公分孩童依孩童價計費。 平日週一至週五，凡持紙本振興券至Le Café咖啡廳支付1,500元，可享自助午餐或晚餐兩客。

秋冬正是食慾大開、正大光明啖美食的好時機。2020年來到尾聲，離振興券最後使用期限不到兩個月，還沒想好要怎麼使用的民眾，把握最後機會享受台北老爺提供的超值優惠打牙祭。購物永遠會有推陳出新的優惠，但當季美食卻錯過就要再等一年，滿足口腹之慾是最快速、最不會後悔的選擇。更多詳情，請參考台北老爺酒店官方網站餐飲優惠，或電洽(02)2542-3266轉餐飲部。