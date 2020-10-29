談中國華為困境 任正非：設計先進晶片中國造不出

美國對中國通訊設備商華為的晶片禁令日前生效。華為創辦人任正非近期在一場座談中表示，華為目前的困難在於所設計的先進晶片，中國國內的基礎工業還造不出來。

陸媒澎湃新聞報導，華為員工論壇「心聲社區」27日刊出任正非9月14至18日訪問北京大學、北京清華大學和中國科學院等院校時，和部分科學家及學生代表座談時的發言。

這份題為「向上捅破天，向下扎到根」的發言稿指，「華為今天遇到的困難，不是依託全球化平台，在戰略方向上壓上重兵產生突破，而有什麼錯誤。而是我們設計的先進芯（晶）片，國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去製造芯片」。

美國對華為的禁令9月15日生效，凡是使用美國軟體或技術的廠商，在未取得美國政府許可前，必須停止向華為供貨。一般認為此舉將重挫華為的手機業務。

任正非也表示，國家不僅要重視科學理論、工程技術研究，也要重視一些不以應用為目的的純研究，「不然我們怎麼能向上捅破天？」

他說，中國目前的科學研究狀態，類似第二次世界大戰前的美國，美國當年雖產業領先全球，但在研究上充滿功利主義，不重視基礎研究和基礎教育，依賴歐洲的基礎研究成果，直到二戰結束前，不以應用為目的的基礎研究才獲重視，讓美國自此領先全球。

他也主張應該要有差異化教育，指「同質化就缺少活力，就不易產生天才」，「差異化就容易產生尖子（頂尖人才），政策要支持少數人因材施教」。

談到中美關係，他指美國現在主張中美科技脫鉤，但美國是開放才有今天的強大，「封閉會重返落後」。他說，美國越講脫鉤，「我們越要高舉科學無國界，堅持開放和國際化」，「要堅持向一切先進學習，封閉是不會成功的」。