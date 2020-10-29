F-5E墜海 飛官朱冠甍彈跳落海頭部受創不治

空軍台東志航基地一架F-5E戰機今(29)日起飛2分鐘後墜海，飛官朱冠甍上尉跳傘獲救，但因頭部受創送醫不治。參謀總長黃曙光上將趕至台東上香，希望國人支持國軍、支持空軍。

空軍第七聯隊編號5261的F-5E戰機上午在台東執行任務，上午7時29分起飛，不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域，當時許多民眾在加路蘭遊憩區目睹戰機墜落。

目睹的民眾說，當時聽到好像爆炸聲音後，大家都往海面望過去，看到海面上有東西墜落。也有民眾表示，飛機從跑道升空後就看到火光，戰機拉高到外海時才墜落。

駐守在志航基地的黑鷹直升機隨即起飛前往海面搜尋，海巡署巡邏艇也在海面上不停尋找，約35分鐘後黑鷹直升機在海面上發現落海飛行員朱冠甍，並且將他吊掛送往志航基地轉送台東馬偕紀念醫院急救。朱冠甍被吊掛上直升機時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），上午8時49分轉送馬偕醫院進行急救，基地同事及國防部副參謀總長李廷盛中將陸續趕到醫院探視。

隨後朱冠甍的妻子、家屬也趕到醫院，上午9時27分在家屬的同意下，宣告不治。家屬早已悲傷地癱瘓在椅子上，基地同仁幫忙將朱冠甍剛滿週歲的女兒戴上口罩，帶進急診室見父親最後一面。

軍方在中午過後將朱冠甍的遺體送到台東殯儀館，參謀總長黃曙光上將在下午1時許至台東殯儀館上香，希望國人支持國軍、支持空軍。

隨後台東地檢署檢察官進行相驗，台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，初步相驗結果，朱冠甍頭部受創顱內出血，導致中樞神經休克死亡；至於是落海撞擊還是彈跳時撞擊，還需進一步了解。朱冠甍的左眼、左胸凹陷，左手骨折。

志航基地同仁在檢察官相驗後，幫朱冠甍換上空軍制服移棺至靈堂，朱冠甍的母親看到兒子遺體，難掩悲憤情緒說，「我的孩子爭氣，可是軍方給我的什麼、國家給我的是什麼？沒關係，我當我的孩子是去遠遊，我來幫他檢查行李，他忘了回家沒關係。」朱母表示，「我也不要掉眼淚，我就把我的孩子當作去遠遊，我來幫他檢查行李，看有沒有帶齊，說再多已經沒有用了，只是希望不要再有下一個遺憾，該面對的就是要面對，可憐的是他的孩子跟他的老婆」。朱冠甍的妻子早已泣不成聲，在靈堂前一度癱軟，堅持守在朱冠甍的棺木旁。

台東縣長饒慶鈴傍晚趕到靈堂前上香，她說，對朱冠甍很欽佩，朱冠甍今年10月才將戶籍遷到台東，希望在台東落地生根，失去這麼優秀的飛官很遺憾，台東縣政府除會盡力協助處理後事外，如果家屬願意，台東忠烈祠也已經準備牌位讓朱冠甍入祠。

空軍志航基地指出，朱冠甍是一名非常優秀的飛官，今天發生這樣的事大家都非常感傷，志航會盡最大的努力讓飛機達到最安全；另外，朱冠甍的告別式將移到志航基地內，讓他的最後一程做到最好。

朱冠甍民國80年5月10日出生，空軍官校正期102年班，隸屬空軍第七聯隊、104年3月27日任職，飛行總時數703小時，機種時間510小時，人員資格為兩機領隊，現居台東縣卑南鄉，老家在彰化市，已婚育有1女，女兒近期才剛滿週歲。