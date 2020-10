(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)儘管新冠肺炎(COVID-19)屬於呼吸道疾病,但已知能在人體造成許多器官損害。根據臨床證據,此一病毒對心臟的影響超乎常人想像,有心血管疾病的人,更須慎防感染。

美聯社報導,部分染疫者因肺臟功能受損,連帶致使心臟缺氧,而當人體出現強烈發炎反應,為了與之對抗,也會增加心臟負擔。此外,COVID-19還會侵入血管、引發血管炎,進而導致血管阻塞,誘發心臟病發作。

根據近日發表於美國心臟病學會雜誌(Journal of the American College of Cardiology)的報告,因感染新型冠狀肺炎住院的患者中,至少25%都曾出現心臟不適,部分醫療院所甚至高達30%。亦有研究顯示,即便在症狀輕微的患者中,也不乏出現酵素濃度上升等與心臟受損有關之案例。

一項小研究指出,部分因肺炎亡故的患者,心臟皆驗出了此COVID-19病毒。另一項採用心臟造影檢查的研究,則發現4名輕症大學運動員,即便已痊癒,卻仍有心肌發炎反應。

不過,目前尚無法釐清新冠病毒與心臟功能異常的關聯性,至於損傷是暫時性或永久不可逆,也仍待更多研究。

