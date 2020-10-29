三餐老是在外 超商超市食品抽查竟含大腸桿菌

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）老是外食的民眾當心了，食品藥物管理署今（29）日公布了暑假期間進行的市售冷藏食品稽查結果，發現許多產品都不合格，生菌超標嚴重。

中央社報導，食藥署7至8月展開「市售流通冷凍冷藏調理食品稽查專案」，查驗190家超商、超市、量販店相關食品的微生物衛生標準。290件抽驗產品中，12件不合格，多為大腸桿菌超標情況。

不合格產品如下：

統一超商：聖德科斯「番茄義大利醬」、台南多那之麵包「鮮蔬烤雞三明治」高雄空廚「青醬蛤蜊義大利麵」、里仁「鮮蔬米漢堡」、高雄俗俗的賣生鮮超市「手工熟鍋貼 」。上述產品初驗大腸桿菌群超標。

全聯超市：「米漢堡三杯猴頭菇」初抽驗生菌數超標，複驗則包括大腸桿菌也超標。「滷味拼盤」初驗大腸桿菌群超標、「帕瑪奶香培根義大利麵」初驗生菌數超標。

頂好超市：「熟鍋貼」初驗大腸桿菌群超標、複驗合格。「陶爸爸手工韭菜水餃」大腸桿菌超標，再驗仍超標。

台中領好超市：「雙寶雞」大腸桿菌群超標，初驗、複驗皆不合格。

雲林省錢超市：「冷凍韭菜豬肉水餃」初驗生菌數超標。

此外，11件便當食品營養標示與實際內含物不合，包括北投來來超商「蕃茄培根蛋炒飯」與「蠔油牛肉燴飯」。全家超商「健身G肉餐盒」與「泰式打拋豬飯」。

食藥署呼籲大眾，購買冷藏冷凍食品，應注意氣味、色澤與貯存溫度。冷藏需置於攝氏7度以下、冷凍負18度以下。購買後應儘速食用，避免常溫下細菌滋生。