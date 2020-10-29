集保結算所「當代藝術賞」 台北國際藝術村展出要你「腦洞大開」

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北採訪報導）集保結算所關注台灣社會現況與在地藝文發展，今年持續辦理叫好又叫座的當代藝術賞，扶植國內青年藝術創作並提升國人美學素養，得獎作品即日起在台北國際藝術村展出，為期一個月。

集保結算所是台灣資本市場的一個大後台，今年邁向第31年，服務內容從早期的權益商品，擴充到固定收益商品，如基金及股務等。集保結算所長年在企業社會責任工作上默默付出不遺餘力，在環境保護、社會弱勢團體支持、公司治理著墨甚深，去年開始更跨足藝術領域，透過舉辦比賽及提供豐厚獎金，來鼓勵青年從事藝術研究與創作，激發國內藝術創作能量，厚植台灣文化軟實力。

今年（第二屆）集保結算所當代藝術賞，以「有現•無限」為主題，計有185位參賽者共198件作品參賽，9月9日決審出金賞、銀賞、銅賞及優選作品共11件，並於9月16日公告得獎名單，10月29日則舉辦頒獎典禮。

集保結算所總經理朱漢強29日（周四）在頒獎活動上表示，期許新時代的藝術創作者，持續投注心力關注我們的環境、社會，期盼藝術與人有更多的交流與對話，為臺灣注入人文關懷的能量。



集保結算所總經理朱漢強（圖：台灣英文新聞）

朱漢強說，集保結算所希望透過藝術展演的推廣，扶植臺灣年輕藝術家，發掘具潛力的藝術新秀，發展藝文事業走入大眾，也拓展國民的美學視野。

本屆得獎共11件作品中，運用多元的媒材，探討不同議題，讓觀眾於空間藝術中，引發宏觀與微觀的反思。本屆金賞作品為創作者林瑜亮的影像裝置「它是它，卻失去它的功能」，評審主席姚仲涵指作品設計將電腦螢幕視窗以不合邏輯的方式運動著，令觀者「腦洞大開」，又不失幽默。而銅賞得獎者黃舜廷作品「主殿－心誠則靈」在展場中相當吸睛，其結合不鏽鋼欄杆、宮廟神明廳燈常見的橘紅燈光，傳達出台灣獨有的文化及符號，也映射存在觀者間心中不斷流動的欲望輪廓與想像。



林瑜亮的影像裝置「它是它，卻失去它的功能」（圖：台灣英文新聞）



黃舜廷作品「主殿－心誠則靈」（圖：台灣英文新聞）

得獎作品已佈展於台北國際藝術村百里廳，即日起至11月29日供民眾免費參觀。展出地址：台北市中正區北平東路7號（捷運善導寺站一號出口步行三分鐘）