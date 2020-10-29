農遊體驗來淡水 淡水農會力推遊程及南瓜加工新商品

每年10月秋高氣爽，是適合出遊的好日子， 同時也是西洋萬聖節即將到來的日子， 萬聖節中最讓人印象深刻的就非南瓜莫屬， 由南瓜雕刻而成的傑克燈籠（Jack-o-lantern）， 已成為萬聖節的重要象徵!淡水區農會為延續今年全國大南瓜比賽， 持續推出一系列南瓜加工產品， 讓民眾在家就能輕鬆品嘗應景南瓜料理， 同時也與淡水樹興社區合作推出團體體驗遊程， 讓民眾能夠不只品嘗南瓜美味，也能到戶外體驗淡水農村特色。

近年新北市政府輔導淡水區農會不斷研發南瓜系列商品， 延續推廣淡水在地優質南瓜，有南瓜麵線、冬粉及調和米粉等， 更有獲選臺灣農業旅遊伴手禮的南瓜起士紅藜麥餅乾， 而今年也推出新品「南瓜燕麥濃湯」， 各位家長可以利用這些南瓜產品，添加巧思帶著小孩一起動手做， 創作出具有濃濃萬聖節風味的美味料理；另外，農會也與轄內樹興社 區共同設計茶籽體驗課程，讓參與民眾不僅認識社區製茶文化， 更可品嚐茶籽油風味餐，接下來11月更是洛神花產季， 社區也將規劃相關遊程提供民眾體驗。

淡水區農會總幹事高忠表示，新北地區南瓜產季雖然已結束， 但農會仍積極與淡水在地農友合作，透過農遊體驗活動， 協助推廣淡水農村特色，更帶入消費商機以提升農友實質收入。 同時本會也積極研發南瓜相關產品， 透過南瓜加工商品突破產季限制，提升在地特色農產經濟價值， 本年度新品「南瓜燕麥濃湯」營養價值高，是健康、美味的好選擇， 希望民眾踴躍購買，而超市也將於10月底萬聖節周末(10月31 日及11月1日)，特別舉辦「不給糖、就搗蛋」活動， 只要帶小孩前往農會超市購物，不限金額，就能免費試吃「 滬尾南瓜起士餅」，為農會超市增添萬聖節色彩。

農業局長李玟表示，本局秉持「先創通路、再開農路」精神， 積極推廣新北各區農特產品，除了淡水南瓜加工商品外， 現在正是三芝茭白筍及萬里蟹產季，各位老饕們千萬別錯過， 同時也輔導各區農漁會開發農漁特產加工商品， 讓本市優質農漁產品不受產季限制，全年皆可提供， 邀請各位市民朋友到當地遊玩時， 也能多多捧場購買本市優質的農漁特產品。

照片來源：新北市政府農業局提供