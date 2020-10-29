新北力推英語多元學習 全市國中1300位學生減C成功

新北市推動多元英語特色課程及活動，今(109) 年國中教育會考全市英文較去年待加強C比例減少4%， 也就是高達1,300位同學英文減C成功，位於偏鄉的萬里國中， 英文會考待加強C學生比例更是一口氣減少近30%。 新埔國中也力邀學生開口說英文， 每周三校長室變身成英語學習打卡點。

萬里國中今年是全市英文進步最多的學校， 待加強C學生比例減少30%，進步幅度驚人。校長陳玉桂指出， 學校從去年起帶領學生每天早晨收聽英文廣播， 英語科楊惠菁老師還特別為同學量身打造背誦單字本， 並舉辦全校英文單字大賽，透過競賽及精心準備的獎品， 激發學生的動力及榮譽心。楊老師表示，一開始同學是搶背單字， 到最後是搶讀文章，看到同學找回學習的成就感和樂趣， 真的很開心。今年學校還特別引進外師與老師進行協同教學， 加上老師用心規劃多元活動和課程，就是要培養學生「愛上英文」 的風氣，學生學得更起勁了。

新北各國中都發揮創意引起學生興趣，提升英文學力，淡水國中這次 會考減C進步近10%，學校也分享進步秘訣。 外籍教師與英語老師在家政、輔導、童軍、體育等課程一起授課， 也將真實生活情境如問路、看地圖及危機處理等轉成英文。此外， 學校位在淡水古蹟園區內，與馬偕故居、 前清淡水關稅務司官邸等古蹟毗鄰，特別成立雙語古蹟導覽社團，去 年5月加拿大高中師生來國際交流時，同學就擔任起導覽員， 用英語介紹淡水的歷史風情。陳允心同學開心表示，擔任導覽員後， 更了解自己的家鄉，蒐集完資料還需要做簡報， 同時提昇大家口語表達能力和英文寫作技巧，很值得！

新埔國中郭月秀校長，發現學生英文待加強比例偏高， 就自己到七年級學生的班上，與同學分享英文繪本故事。 為了讓學生鼓起勇氣大膽說英語，每週三校長室開放成「 英語俱樂部」，同學來校長室講英語還可以選獎品， 意外成為同學打卡熱點。校長也開設英文「保你達B班」， 會考進步同學還可以上電影院。郭月秀校長說：「 我只是要證明一件事，老師只要有熱情，用對方法， 沒有英文進步不了的學生！」

教育局長張明文表示，新北市積極培養學生的外語能力， 近年推動英語教育及「學力UP支持計畫」， 就是期盼透過多元特色活動及課程， 全方位紮實地提升學生英語學力，為新北的孩子做最好的預備。

照片來源：新北市政府教育局提供