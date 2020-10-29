台北富邦銀行積極落實ESG 關懷星兒擴大響應藍色南瓜運動

繼2019年率業界之先響應藍色南瓜運動， 台北富邦銀行今年積極落實ESG擴大社會公益的影響力，10/ 28~10/29於台北安和分行、台中市政分行、高雄分行舉辦「 星兒搞甚麼鬼 萬聖DIY」活動，邀請台灣肯納自閉症基金會、 台中市私立肯納自閉症社會福利基金會、 星星兒社會福利基金會的星兒們(自閉症患者)，至分行DIY藍色 南瓜，共度歡樂萬聖節！此外， 今年北富銀特別購入星兒製作的幸福棗、巫婆手指餅乾等點心，10 /30當天將於20家指定分行與客戶分享， 透過點心傳達星兒在生活上的努力，喚起客戶的關懷與支持， 一同助星兒謀生一臂之力。

北富銀台中市政分行28日下午相當熱鬧，行員化身萬聖節巫師， 迎接台中市私立肯納自閉症社會福利基金會星兒的到來。 難得走進分行，星兒們滿是好奇、東瞧西望，對於大哥哥、 大姊姊的分行導引，滿臉期待，在互動過程中笑聲此起彼落。到了D IY時間，星兒聚精會神跟著講師一步一腳印完成藍色南瓜， 望著得來不易的成果，星兒洋溢著成就感，露出燦爛笑容。 北富銀表示，希望透過活動讓星兒們提前感受萬聖節的驚奇與樂趣， 今(29)日下午將由台北安和分行、高雄分行接棒舉辦「 星兒搞甚麼鬼 萬聖DIY」活動，給他們一個難忘的Halloween！

另外，北富銀今年以更多行動鼓勵星兒， 特別訂購星兒手作的萬聖節造型點心，客戶10/30當天至20家 指定分行可免費獲贈，細細品嘗星兒烘焙的用心；同時，20家分行 也以藍色南瓜及萬聖節經典圖樣布置，流露濃濃的萬聖節氛圍。 北富銀指出，去年北富銀以關懷星兒為初心， 邀星兒至分行體驗萬聖節的歡樂氣息，今年擴大範疇， 將這份關懷延伸至幫助星兒謀生，廣邀客戶一起響應，實踐「 給他魚，不如教他如何釣魚」的公益理念。

藍色南瓜運動源自2018年， 一位美國媽媽為了讓患有自閉症的孩子也能享受萬聖節不給糖就搗蛋 的趣味，特別製作藍色南瓜桶給孩子、陪著他挨家挨戶要糖， 希望透過藍色南瓜桶委婉提醒其他人，這是一位比較不一樣的「 搗蛋鬼」，之後引起社群媒體的大量關注。 北富銀連續二年主動響應藍色南瓜運動，盼能拋磚引玉， 發揮企業影響力，盡其所能促進社會共好。

照片來源：富邦金控提供