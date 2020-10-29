中華電信MOD、Hami Video 創新職棒轉播無極限

中華職棒31年，最熱血沸騰的國球總冠軍賽首戰，即將在10月3 1日中信兄弟主場帶著死忠的百萬象迷們，準時開打！ 中華電信推出MOD、Hami Video 4K多視角賽事轉播，除了賽事轉播畫面常見「主視角」， 加上中華電信獨家首創「主審視角」， 此次同時推出兄弟專屬啦啦隊「熱情姊妹」双視角， 包括一壘側看台的「Passion視角」及三壘側看台「 Sisters視角」，讓用戶自由切換多種角度， 不漏接關鍵時刻的精彩畫面。 中華電信近年經營多視角賽事轉播有成， 今年中華職棒例行賽推出後，更創下多個里程碑， 賽事LIVE期間較非LIVE期間多六倍流量！ 緊接著本周六總冠軍賽首戰，中華電信MOD、Hami Video 4K多視角準備好與百萬象迷們在總冠軍賽， 用新視野掀起運動賽事收視新高峰！

中華電信MOD、Hami Video除了「主視角」、獨家「主審視角」超高畫質輸出、 品質保證外， 總冠軍賽也將一口氣推出兩個令粉絲期待的啦啦隊視角， 包括一壘側看台的「Passion視角」及三壘側看台的「 Sisters視角」，讓球迷無論是貴貴、Peggy、 短今還是粿粿，所有成員播送不間斷， 坐在螢幕前也能身歷其境迎接啦啦隊左右夾擊的魅力； 此外加上被網友封為觀賽神器的「多視角」畫面， 四個神視角同框收看，堪稱中華職棒史無前例的頂級享受。

中華電信從第一場中華職棒多視角轉播至今， 創下中華職棒史上首次主審視角轉播先例， 開創前所未有的賽事新體驗，同時提升73%的流量， 視角點擊記錄集中在主審視角、啦啦隊視角、多視角， 顯示中華電信開發出客戶新的收視需求，深受用戶喜愛。 為服務更多客戶，中華電信同步開放Hami Video運動館、電視館訂戶收視，加量不加價， 5G館訂戶則可照常收視，只要在總冠軍賽第一、二、六、七場( 10/31,11/1,11/7,11/8)下午五點， MOD按下990即可觀賞「多視角」精彩瞬間， 趕快相揪你的職棒狂熱好友，一起鎖定中華電信MOD、Hami Video中信兄弟總冠軍主場轉播。