中華電信MOD、Hami Video 創新職棒轉播無極限

中華職棒31年，最熱血沸騰的國球總冠軍賽首戰，即將在10月31日中信兄弟主場帶著死忠的百萬象迷們，準時開打！中華電信推出MOD、Hami Video 4K多視角賽事轉播，除了賽事轉播畫面常見「主視角」，加上中華電信獨家首創「主審視角」，此次同時推出兄弟專屬啦啦隊「熱情姊妹」双視角，包括一壘側看台的「Passion視角」及三壘側看台「Sisters視角」，讓用戶自由切換多種角度，不漏接關鍵時刻的精彩畫面。中華電信近年經營多視角賽事轉播有成，今年中華職棒例行賽推出後，更創下多個里程碑，賽事LIVE期間較非LIVE期間多六倍流量！緊接著本周六總冠軍賽首戰，中華電信MOD、Hami Video 4K多視角準備好與百萬象迷們在總冠軍賽，用新視野掀起運動賽事收視新高峰！
中華電信MOD、Hami Video除了「主視角」、獨家「主審視角」超高畫質輸出、品質保證外，總冠軍賽也將一口氣推出兩個令粉絲期待的啦啦隊視角，包括一壘側看台的「Passion視角」及三壘側看台的「Sisters視角」，讓球迷無論是貴貴、Peggy、短今還是粿粿，所有成員播送不間斷，坐在螢幕前也能身歷其境迎接啦啦隊左右夾擊的魅力；此外加上被網友封為觀賽神器的「多視角」畫面，四個神視角同框收看，堪稱中華職棒史無前例的頂級享受。
中華電信從第一場中華職棒多視角轉播至今，創下中華職棒史上首次主審視角轉播先例，開創前所未有的賽事新體驗，同時提升73%的流量，視角點擊記錄集中在主審視角、啦啦隊視角、多視角，顯示中華電信開發出客戶新的收視需求，深受用戶喜愛。為服務更多客戶，中華電信同步開放Hami Video運動館、電視館訂戶收視，加量不加價，5G館訂戶則可照常收視，只要在總冠軍賽第一、二、六、七場(10/31,11/1,11/7,11/8)下午五點，MOD按下990即可觀賞「多視角」精彩瞬間，趕快相揪你的職棒狂熱好友，一起鎖定中華電信MOD、Hami Video中信兄弟總冠軍主場轉播。