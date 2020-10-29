新北市持續推動「晚年人生我做主」 汐止福安據點以四季譜寫生命之歌

許多長輩和家屬在面臨生命終章時常有不知所措之感，如是否急救醫療、財產分配問題等，新北市政府社會局為協助長者規劃老年生活藍圖，盼能將愛遺留給所愛的人，推動「晚年人生我做主」系列服務方案，包含健康養生、生活法律、財產防護、心靈支持等八大議題，透過社區照顧關懷據點、松年大學課程和銀髮俱樂部等講座和操作，提點長輩預為人生規畫。

社會局結合台灣在地安老推展協會與臺北市心藝社會關懷協會等主辦「生命之歌」臨終系列課程，以春、夏、秋、冬四個篇章探討生命意義和價值，並藉由自製水族箱象徵生命活力、乾燥花秋葉相框等，讓長輩學員從中體會生命的變化和轉折，以正向思考自己的晚年人生。

老人福利科長林妏燕、汐止區長陳健民、安老協會理事長呂子煒、心藝協會理事長陳貴芝等人，特地到汐止區福安里社區照顧關懷據點關心長輩課程學習情形，現場規劃有野餐趴、生命繪本導讀、花藝設計等，引領長輩進行生命故事告白，再由講師引導大家討論。

今年80歲的王美玉分享，在生前一定要先將財產規畫好，不要讓子孫因此而失和，她說社會上有太多案例發生，因此而對簿公堂，另外她要將能捐贈的器官都捐出來，以幫助需要的人，她還做了一首光光打油詩：「想想來時光光…年輕為家爭光，珍惜當下晨光…老來共度時光！」豁達的人生態度，令同學激賞。

林妏燕表示，自己3年前遭逢父親變故，原本一位健康活潑的老人，只因肚子痛入院檢查竟發現罹患膽管癌末期，醫生說只剩下半年生命，她和母親面臨到底要不要告訴父親病情的掙扎，短短半年歷經插管、安寧病房的折磨，最後父親自行拔管，每一思及往事，心中仍無比沉痛和不捨。後來聽到亞東醫院外科加護病房主任洪芳明說：「救是愛、不救也是愛！」才讓她稍微釋懷。

社會局長張錦麗表示，新北市在106年6月的一項老人健康調查中發現，有高達64%的銀髮族表示「希望家人主動跟自己討論身後事」，卻又不知如何開口，相對的子女更不敢問，因此市府從107年開始推動「晚年人生我做主」，結合跨領域專業團隊以階段式探討晚年人生的財務規劃、幸福生涯、健康養生、生活法律、財產防護、心靈支持、臨終醫療、人生終章等八大議題，預計在29區辦理4千場次課程，希望讓受益人次達到40萬。

張錦麗說，為了提倡健康老化，市府也持續推動老人共餐、銀髮俱樂部、社區動健康、松年大學、佈老志工等，歡迎長輩們多多參與，一起開創多采多姿的晚年人生。