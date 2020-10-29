新冠肺炎登陸太平洋島國 馬紹爾群島傳首例

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）大部分的時間，新冠肺炎的疫情仍是在有陸地連接和交通頻繁的地方擴散，一些汪洋上的島國相較之下受到的威脅沒有這麼大。然而，曾是台灣邦交國的太平洋島國馬紹爾群島，卻在今(29)日宣布出現第一起確診案例，引起周邊其他島國注意。

由於擔心國內脆弱的醫療系統無法負荷新冠肺炎疫情，大部分的太平洋島國早在疫情爆發之初就已經關閉了國界，馬紹爾群島也不例外，早在3月就已經實施閉關政策，不過仍有些特殊案例可以入境。由於馬國處在美國軍事保護傘底下，美軍更在當地租借有基地，是否給予特權，也是馬紹爾必須考慮的問題。

六月時，由於國內持續零確診，馬紹爾政府決定放寬部份規定，允許美軍基地工作人員照常入境，但是需在基地自主隔離三週。這次確診的患者即是兩名在美軍基地工作的工人，他們因自夏威夷搭乘軍機入境而不適用一般民航規範，最後在基地隔離時被發現確診，而且還是無症狀患者。

雖然傳出確診病例，這並不代表馬紹爾群島會全面淪陷，由於是在隔離階段被發現確診，這兩位病患並沒有機會接觸到外面的人，因此爆發社區感染的機率不高。政府呼籲民眾保持冷靜，不過還是建議大家在家中備好足以撐二到四週的食物、飲水和藥品，以備不時之需。

當局指出，現階段只有兩個病例，並沒有考慮實施任何封鎖政策，不過民眾仍需持續關注並做好準備。