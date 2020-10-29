體驗多元文化饗宴 台灣移民署開班「泰魅力」水燈DIY

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）10月31日泰國水燈節即將到來，泰國水燈節放水燈意義不同於臺灣中元節放水燈是接引水上的好兄弟前來接受普渡。為讓民眾了解各國節慶文化，移民署桃園市服務站與桃園市立圖書館日前共同舉辦「燈節祈福-泰國文化宣導暨水燈DIY」講座，課程中有30多位大人與小朋友參加，並邀請泰國新住民黃怡貞女士擔任講師，介紹泰國風俗習慣和水燈節，並手作泰國水燈，歡度不一樣的泰國水燈節。

黃女士表示，每年泰曆12月15日是泰國水燈節，它是一個充滿歡樂氣氛與豐富色彩的節日，泰國各地都會有水燈節的慶祝活動，除了重頭戲之一放水燈外，還包括萬人齊放天燈、花車遊行、選美比賽等活動。

放水燈的意涵主要是將自己過去不好的行為或事物，隨著水燈飄去，洗滌己身的罪惡，並許下來年的心願，或是對家人、朋友及愛人的祝福。節日當天人人手捧著各式各樣、造型獨特的水燈，虔誠地祈禱，然後將燭光閃爍的水燈輕放在河面上，讓承載悔悟與期許的水燈，順著水流漂向河中，十分溫馨又絢麗。

雖然今年因肺炎疫情的關係無法出國，大小朋友參加此次活動，聽著泰籍老師生動活潑的介紹，以及手作「泰魅力」水燈，彷彿身歷其境，感受到泰國水燈節的歡樂氣氛，也算是另類的「偽出國」，大小朋友並許下心願希望疫情趕快結束，就能出國體驗道地泰國水燈節。

桃園市服務站黃英貴主任表示，今年舉辦3場多元文化講座，邀請新住民擔任講師，分享家鄉文化，讓民眾認識各國多元文化，體驗異國文化之美，增進彼此瞭解與尊重，提升民眾多元文化素養並學習「尊重多元、欣賞差異」的觀念與態度。

這次舉辦「泰魅力」課程，透過新住民的分享及手作泰國水燈DIY，讓民眾更加深入認識東南亞文化及欣賞多元文化差異。