傳因蔡英文挺同發言　國家祈禱早餐會20年首度不邀台灣總統

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）由國內基督教社群發起的「國家祈禱早餐會」是年度宗教大事，歷任總統也幾乎都會出席致意，然而今年卻傳出總統蔡英文因力挺同志社群並宣傳週六（31）將於台北登場的台灣同志大遊行，籌備委員會決議不邀請蔡英文；總統府今（29）日則表示，總統婉復出席，但仍祝福活動圓滿順利。

總統府發言人張惇涵稍早表示，「因考量不樂見籌辦團體為此爭紛，總統婉復出席，也不會另委派代表與會，但仍祝福活動圓滿順利。」

此次事件之所以會爆發，源於台灣基督長老教會今日一則退出第20屆國家祈禱早餐會的聲明。

長老教會表示，國家祈禱早餐會籌備會獲悉蔡英文在10月25日於社群媒體宣傳即將於10月31日舉行的台灣同志大遊行，並邀請民眾加入民主進步黨組成的遊行隊伍後，有部分籌備委員「對於蔡總統同志婚姻議題的立場與發言有所疑慮」，因而在週二（27）召開線上臨時會議，後以多數表決建議蔡英文不必到場；籌備會並於隔日在致總統信函中表示「委派另一位政府官員出席即可」。

長老教會指出，長老教會自此屆早餐會籌備會第一次會議以來即參與其中，今年早餐會以「愛無國界」為主題，但籌備會在正式邀請蔡英文出席之後，又於舉辦前夕僅為單一議題經多數決而建議蔡英文不到場，「因單一議題的立場差異，造成總統是否到場的疑慮，何以見證在基督裡『愛無國界』。」

長老教會接著表示，總統為國家元首代表國家，歷屆國家祈禱早餐會皆邀請總統到場和致詞，表達眾教會對國家和元首的關懷，共同為國家元首祈禱並祈求上帝賜福國家，這是舉辦國家祈禱早餐會的重要目的，「很遺憾的，本屆建議總統不到場，已失去國家祈禱早餐會的實質意義。」

長老教會提及，蔡英文與執政團隊面對新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）、中國軍機擾台等危機，在防疫、國防、經濟等各方面皆有良好成績，使得台灣在國際上的支持和聲譽愈加亮眼，「本會與眾教會應當予以肯定，時常為國家和總統祈禱。」

今年的國家祈禱早餐會訂於10月30日，也就是同遊前一日，於新店行道會卓越美河堂舉行。

張惇涵則表示，誠如天主教教宗方濟各（Pope Francis）日前所言，「同志有權組成家庭。他們是上帝的子民，有權建立家庭；沒有人應該為此被趕出去或是變得悲慘。」今年國家祈禱早餐會以「愛無國界」為主題，而台灣能夠成為亞洲第一個婚姻平權合法化的國家，就是具體實踐了台灣是透過民主捍衛人權，同時展現台灣社會多元與包容價值的重要里程碑。