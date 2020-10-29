我國再添7名傑出高專人才歸化 半導體專家、世界級頂尖學者如願成新台灣人

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）內政部27日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過世界級頂尖物理學者希臘籍裴先生等7位高級專業人才，歸化我國國籍。

內政部指出，本次通過審查的高級專業人才共計7名，包括教育領域4名、文化領域1名、科技領域1名、經濟領域1名。其中菲律賓籍的蔡女士兼具醫師及藥師專業資格，曾在菲律賓藥劑師執照考試獲第一名佳績，並具備皮膚專業研究和臺菲兩地醫療產業開發能力，其年僅29歲，為目前獲審查通過最年輕的高專人才。

希臘籍裴先生專長實驗粒子物理學和新型探測器技術，其學術研究能力卓越，著作超過1000篇，於臺大教授中名列前茅。裴先生為世界級頂尖學者，刻正參與CERN大型強子對撞機（LHC）實驗等國際級物理研究，其成果有助建立臺灣高能物理研究的領導地位，為我國亟需之人才。

又如越南籍陳凰鳳積極推廣越南文化及越南語教育，有助台灣推動多元文化教育，促進族群融合。其主持的廣播節目曾於104年榮獲教育文化節目最佳主持人獎之肯定。

描寫陳凰鳳的文章「越南女兒臺灣母親」於109年入選國中國文教材課文之一，為新移民典範。

另美國籍曹敏專長半導體研發設計，曾帶領台灣積體電路製造股份有限公司團隊開發20奈米及10奈米製程技術，於102年獲得經濟部國家產業創新奬，該技術使台積電相關技術獨步全球。

內政部表示，我國為華人世界唯一之民主國家，各族群文化兼容並蓄，經濟發展創新繁榮，全民醫療保險體制更令世界各國稱羨。當前全球正面臨新冠肺炎疫情肆虐之嚴峻時刻，我國防疫成績斐然，深受國際肯定，吸引更多外國專業人才申請來臺居留及歸化取得我國國籍。

自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有164名長期在臺灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。