對台灣森林友善 林務局2021年月曆搶先曝光下月開放預購　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林務局以台灣森林裡的奇妙故事為主題，將2021年月曆定名為「生命之森─種間關係」，要帶民眾在12個月份飽覽森林生物間不可思議的互動故事，該局表示，自11月2日中午12時起開放預購，無論是月曆、手札與桌曆皆不限量，粉絲們不用擔心搶不到。

時序進入秋冬，橡實開始掉落，「生命之森─種間關係」曆即以台灣黑熊、野豬、松鼠都愛吃的青剛櫟揭開序幕，同樣生長在中海拔森林的苔蘚、地衣、蕨類附生樹上相互依偎。共同演化的桑寄生與啄花鳥是天生一對，啄花鳥受桑寄生的可口果實吸引，取食後排出具黏性的桑寄生種子，利於附著寄主植物幫助桑寄生繁衍。國民美食愛玉靠著比螞蟻還小的愛玉小蜂授粉，愛玉則提供小蜂產卵生長的環境，彼此相互依存，缺一不可。

有別於以上的互利共生關係，長相可愛的黃喉貂會獵捕體型比牠大的山羌，素有「羌仔虎」之稱。羽色像極猛禽的鷹鵑趁亂將卵產在白耳畫眉巢裡，而中杜鵑的雛鳥還會將寄主的卵通通頂出巢外，以獨占寄主的照顧，養母竟也認命地餵養體型比牠還大的養子。

林務局表示，2021年月曆的畫風與設計比起往年，有了更多的創新，每個月都是一幅故事畫，分別訴說著林間動植物一個個共生、寄生、附生、食性、繁衍、掠食的巧妙關係。今年的月曆也首度使用對森林友善的FSC（森林管理委員會）認證紙張印製，每份定價仍維持新台幣300元。

林務局自2018年起，已連續第4年與種籽設計合作推出手繪風格月曆，2018年「飲食之森」曆與2020年「木作之森」曆讓大家看到台灣森林生態系的多元服務價值，2019年「里山動物」曆喚起國人對台灣里山動物的關注。

林務局期盼大家透過這一系列的出版品，能更了解台灣山林的奧妙與美麗，在享受山林帶給我們的美好與庇護之餘，也能善待孕育生命的土地，為永續環境盡一份心力，讓台灣生生不息。

2021年月曆連同週邊的手札與桌曆，將同步在11月2日中午12點至11月9日24點間開放預購，各商品皆不限量，預計12月中下旬出貨，僅保留少量現貨在各通路零售。

林務局指出，今年販售通路新增台灣獨立書店集結共組的「友善書業合作社」，其社員書店遍布全台，方便分布全台的粉絲就近訂購，部分社員書店未配合預購活動，建議先致電各書店洽詢，往年合作的政府出版品通路國家書店及五南書店也將同步開放預購。

2021年月曆。(圖片由林務局提供)

手札。(圖片由林務局提供)

桌曆。(圖片由林務局提供)