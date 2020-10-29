同志遊行前夕貼文誤用「7色彩虹」　國民黨青年團道歉

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）國民黨青年團28日宣布，儘管面臨黨內不同意見的批評，仍將如期參與2020台灣同志遊行，不過臉書貼文發生一段小插曲，網友發現配圖使用「7色彩虹」，而非代表同志族群的「6色彩虹」，因此留訊提醒，隨後青年團將配圖更正。

青年團小編對彩虹配色有誤致上歉意，也說這段插曲並不會影響青年團關注婚姻平權議題，以及參與10/31同志遊行的決心。

國民黨青年團在昨日貼文宣布參與同志遊行，並說明是以青年團為主體所做出的決定，並非由任何上級所授意，亦未曾聲稱代表國民黨，實際狀況是在完成報名手續後，才向黨主席江啟臣報備。

青年團28日貼文說明，周六的活動將是青年團第二度以團體名義參與遊行，距離上次已過三年，期間同婚專法通過，青年團成員亦曾於中常會門外聲援在關鍵條文投下同意票的七位本黨立法委員。而今年亦將再度走入群眾，宣示青年團對於婚姻平權價值的堅持。

青年團坦誠，國民黨在外界眼光裡普遍帶有反同的標記，但提醒黨內仍有不少人長期為婚姻平權發聲，甚至走在前峰，當中包括前總統馬英九，指他在過去台北市長任內協力辦理了華人世界中首場同志遊行，更推動台北市成為同志友善城市。

「也許如同過去般，不一定能獲得黨內、部分支持者及黨外長期支持同婚朋友的諒解，但青年團依然會繼續投入，選擇直面遊行民眾的意見，聽取更多不同的聲音，以匯聚為青年團在黨內和社會持續推動本議題的能量。」

