Zoolloween is coming！台北市立動物園萬聖節大遊行、跟貓熊「圓寶」一起「黑白搗亂」

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）邀請大家從白天High到黑夜！每年臺北動物園園慶暨萬聖節活動，都吸引非常多的大小朋友一起到動物園狂歡。今年10月31日請大家千萬不要錯過，前一天，請大家早點睡，將體力「充飽電」，10月31日到動物園從早玩到晚，保證您收穫滿滿。

萬聖節晚會，邀請所有的大小朋友盡力「裝扮」到參加晚會，「黑白雙星」星探會在園區巡邏，找尋最有創意的民眾上台走秀。

今年是台北市立動物園的106歲生日，園內萬聖節活動也已邁入第12年，今年以「2020黑白動物點點名」為主題，活動將於10月31日（六）萬聖節當天登場，除了豐富的攤位闖關、舞台唱跳表演、Treat or Trick遊行活動，現場還有許多保育NGO團體及企業一同共襄盛舉，當天只要完成闖關就可以參加抽獎！詳細活動內容請瀏覽臺北市立動物園機關網。

園方表示，今年的活動特別加入「尋找園寶」闖關活動，藉由充滿趣味性的過程，傳遞分辨動物寶寶種類的小常識，讓民眾更了解動物外型與棲地之間的連結，進而延伸到棲息地保育的重要！

（圖/ 台北市立動物園）

因疫情考量，園方特別採取「星探邀請制」，將由園內的「黑白雙星」於活動當天穿梭在園內廣場一帶，邀請最「黑白創意」的民眾上台，呼籲有興趣參加的朋友一定要「扮好扮滿」。

另外還有Treat or Trick遊行活動、糖果屋等豐富活動，希望每位大小朋友都有機會一起「黑白搗蛋」！

此外，園方表示，因最近天氣轉趨涼爽、又偶有暖暖的小太陽，黑白動物小朋友「圓寶」最近開始享受「日光浴」，保育員特別把「圓寶」帶到太陽照射得到的區域，讓「圓寶」可以曬曬到太陽，「圓寶」在舒服陽光下，眼皮總是聽不了使喚，睡得好舒服，在陽光底下「閃閃動人」的「圓寶」，真的是太可愛了!